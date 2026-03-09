Τις αντιρρήσεις του ως προς την πώληση του Χρήστου Μανδά στη Μπόρνμουθ έκανε σαφείς ο Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος κριτίκαρε έντονα τη διοίκηση της Λάτσιο.

Στην Αγγλία συνεχίζει την καριέρα του εδώ και δυο μήνες ο Χρήστος Μανδάς, αφού τον Ιανουάριο η Μπόρνμουθ έδωσε τα χέρια με τη Λάτσιο για την απόκτησή του υπό μορφή δανεισμού και με υποχρεωτική οιψόν αγοράς για το καλοκαίρι που θα ξεπερνάει τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Η απόφαση των Λατσιάλι ωστόσο να παραχωρήσουν τον Έλληνα γκολκίπερ μεσούσης της σεζόν δεν άρεσε ιδιαίτερα στον προπονητή τους, Μαουρίτσιο Σάρι. Στις τελευταίες του δηλώσεις μάλιστα ο Ιταλός τα έχωσε προς τη διοίκηση της Λάτσιο μετά τον τραυματισμό του βασικού τερματοφύλακα, Προβεντέλ, και τόνισε πως ήταν εξ αρχής κάθετος με την πώληση του Μανδά.

«Η απώλεια του Ιβάν Προβεντέλ θα είναι σίγουρα μεγάλη. Διαφώνησα πλήρως με την παραχώρηση του Μανδά αλλά ήρθε ένας νεαρός παίκτης, έχει ικανότητες και θα τις δούμε στο γήπεδο» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σάρι πριν από την σέντρα στο Λάτσιο – Σασουόλο μπροστά σε ένα μισοάδειο «Ολίμπικο». .

Κληθείς μάλιστα να σχολιάσει τις άδειες εξέδρες, ο Ιταλός δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Η εικόνα είναι λυπηρή, θλιβερή, αποκαρδιωτική. Νομίζω πως ήρθε η ώρα για τον σύλλογο να κάνει κάτι» συμπλήρωσε, πετώντας το... γάντι προς τη διοίκηση.