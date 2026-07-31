Ο Ηλίας Κουτσουπιάς βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Τορίνο και στην Ιταλία μεταδίδουν ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με τη Φροζινόνε για την απόκτηση του.

Φαίνεται ότι η Τορίνο δεν περιορίστηκε μόνο στο ενδιαφέρον που έδειξε για τον Ηλία Κουτσουπιά αλλά υπάρχει ακόμη πιο δυνατό από πίσω, καθώς φαίνεται ότι έχει μπει σε διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με το «Tuttosport», η πλευρά του 24χρονου χαφ είναι θετική στο ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα του ιταλικού συλλόγου καθώς έχει προταθεί συμβόλαιο τριών ετών ενώ πλέον οι επαφές έχουν προχωρήσει μεταξύ των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, η Φροζινόνε ζητά έξι εκατ. ευρώ προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την πώληση του ποδοσφαιριστή και οι δύο μεριές είναι σε συνεχή επικοινωνία.

Τέλος, το δημοσίευμα φαίνεται να μπλέκει και ελληνικούς συλλόγους στην περίπτωση του Έλληνα ποδοσφαιριστή.