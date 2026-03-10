«Πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Ρόμα ο Τότι»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, ο Φραντσέσκο Τότι βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Ρόμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σίρα, ο εμβληματικός αρχηγός της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι, αναμένεται να επιστρέψει για ακόμη μια φορά στον σύλλογο της καρδιάς του, αυτή τη φορά ως μέλος του διοικητικού επιτελείου της ομάδας.

Μπορεί οι τελευταίες λεπτομέρειες να βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση, όμως όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι αισιόδοξα ότι η συμφωνία θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

«Η επιστροφή του Φραντσέσκο Τότι στη Ρόμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ο σπουδαιότερος παίκτης στην ιστορία της Ρόμα θα συμπεριληφθεί στο διοικητικό επιτελείο. Μόνοι οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν, αλλά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι αισιόδοξα ότι η συμφωνία θα κλείσει. Κάποιες αγάπες διαρκούν για πάντα...», ανέφερε η δημοσίευση του Σίρα.

Francesco #Totti’s return to #ASRoma is at the final stage. The greatest player in #Roma’s History will be included in the management staff. Last details but all the parties involved in the deal are confident to close. Some loves last forever… #transfers https://t.co/eAewzY6V7U — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 10, 2026

Η συμφωνία φαίνεται να ολοκληρώθηκε άτυπα στις 2 Μαρτίου, μετά από μια «εξαιρετικά θετική» συνάντηση μεταξύ του προπονητή της Ρόμα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και του Τότι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο «Καπιτάνο» εξέφρασε την πλήρη ετοιμότητά και προθυμία του να επιστρέψει στο «Ολίμπικο» και να υποστηρίξει την ηγεσία της ομάδας.

Ο εμβληματικός Ιταλός επιθετικός αποσύρθηκε το 2017 μετά από μια εξαιρετική καριέρα 25 χρόνων με τους Τζιαλορόσι, με την φανέλα των οποίων πέτυχε 307 γκολ και 205 ασίστ, ενώ παραμένει έως και σήμερα ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του συλλόγου και ο καλύτερος παίκτης τους.