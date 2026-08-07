Τα ελληνικά mega deals που «ταρακούνησαν» την Ευρώπη

Το Gazzetta σας θυμίζει τα mega deals των Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ αλλά και τις φήμες που αναπαράγονται καθημερινά.

Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα... καυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν την τιμητική τους στην ευρωπαϊκή αγορά και ήδη διαλύουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με τις μεταγραφές τους.

Ήδη τέσσερις παίκτες έχουν κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα τους, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο σε ομάδες που βρίσκονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου και φυσικά, υπάρχουν και άλλοι που βρίσκονται καθημερινά στα ρεπορτάζ του εξωτερικό για το ενδεχόμενο να αλλάξουν στέγη.

Το Gazzetta θυμίζει το background από τα deals των Τζόλη, Καρέτσα, Κουλιεράκη και Τζολάκη αλλά και των όσων έχουν πιθανότητα να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο.

Έσπασε κάθε ρεκόρ ο Τζόλης

Αφού πρώτα σάρωσε τα πάντα μέσα σε δύο χρόνια στο Βέλγιο με την Κλαμπ Μπριζ, ο Χρήστος Τζόλης έκανε το επόμενο βήμα και με το ποσό των 40 εκατ. ευρώ έγινε η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, ξεπερνώντας τον Μπάμπη Κωστούλα και περνώντας το κατώφλι της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Άρσεναλ.

Ο 24χρονος εξτρέμ έχει δείξει ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής μέσα από τα φιλικά και τις προπονήσεις, έχει λάβει τα εύσημα από συμπαίκτες και τεχνικό σταφ ενώ ο Αρτέτα στάζει... μέλι για την περίπτωση του. Το θέμα είναι αν ο διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει μία θέση στα βασικά πλάνα του Ισπανού προπονητή αλλά μέχρι στιγμής, δείχνει να είναι έτοιμος να εντυπωσιάσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Να θυμίσουμε ότι η περσινή χρονιά του Τζόλη με την Μπριζ ολοκληρώθηκε με το πρωτάθλημα Βελγίου, 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ένας εντυπωσιακός απολογισμός με 22 γκολ και 29 ασίστ.

Η επένδυση της Ντόρτμουντ με τον Καρέτσα

Ήταν δεδομένο ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα αποχωριστεί την ομάδα όπου μεγάλωσε τη Γκενκ, το φετινό καλοκαίρι. Δεκάδες ομάδες τον ήθελαν αλλά η Ντόρτμουντ ήταν εκείνη που από την αρχή μέχρι το τέλος κρατούσε στα χέρια της την υπόθεση της μεταγραφής του 19χρονου μεσοεπιθετικού.

Με ένα ποσό που ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ, οι Βεστφαλοί ξεπέρασαν τον εαυτό του στο κομμάτι των αγορών καθώς για επενδύσεις σπάνια ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ (ακόμα και για περιπτώσεις όπως ο Χάαλαντ, ο Γκιντογκάν, ο Μπέλινγκχαμ κ.α.). Το παραπάνω ποσό, δείχνει και την πίστη που έχουν στο κλαμπ για την εξέλιξη του Έλληνα διεθνή, ο οποίος αποχωρίστηκε το Βέλγιο έχοντας μία γεμάτη χρονιά.

Το κοντέρ σταμάτησε στα 14 ασίστ (!) σε όλες τις διοργανώσεις ενώ μέτρησε και τρία γκολ σε ένα διάστημα 49 αγώνων, παρόλο που η Γκενκ δεν κατάφερε να πάρει ένα εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν.

Karetsas assist from BVB training.



As you would expect - prepare for him to drop deep to get on the ball in this system 👍🏻🇬🇷 pic.twitter.com/qWmQf9hF34 — Reece Edwards (@ReeceEdwardsX) August 5, 2026

Ο Κουλιεράκης στα... παπούτσια του Μανωλά και ο «μαγικός» κόσμος της Premier League για Τζολάκη

Από τη στιγμή που η Βόλφσμπουργκ υποβιβάστηκε, η παραμονή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη φάνταζε... απίθανη. Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός ήταν από τα βασικά μέλη του γερμανικού συλλόγου τα τελευταία δύο χρόνια και το γεγονός ότι η τιμή του έπεσε στα 15 εκατ. ευρώ, έκανε ουκ ολίγα κλαμπ να τον προσεγγίσουν.

Τελικά, η Ρόμα ήταν η ομάδα που τον έπεισε για να συνεχίσει την καριέρα του, με τον διεθνή στόπερ να δείχνει ως ένας νέος... Μανωλάς στο κοινό των Ιταλών καθώς έχει παρόμοια χαρακτηριστικά όπως το γκολ από στημένες φάσεις (άνοιξε λογαριασμό στα φιλικά). Από την άλλη, υπάρχει και ο Κωνσταντής Τζολάκης.

GOL DA ROMA! KOULIERAKIS MARCA EM SUA ESTREIA!



Newport 0 - [3] Roma pic.twitter.com/CiIDu6CeWz — Central AS Roma (@CentralASRoma) August 4, 2026

Επίσης μία περίπτωση που όλα έδειχναν ότι θα έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ο μαγικός κόσμος της Premier League εμφανίστηκε για εκείνον και στα 24 του, ετοίμασε βαλίτσες για να φορέσει τη φανέλα της νεοφώτιστης Χαλ.

Συγκεκριμένα, μετά από 8 χρόνια στον Ολυμπιακό όπου έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, πανηγύρισε πρωταθλήματα, κύπελλα και φυσικά το Conference League, ο Έλληνας τερματοφύλακας με ένα ποσό στα 20+ εκατ. ευρώ, είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Αγγλίας.

🟠⚫ The moment Hull City announce new signing Konstantinos Tzolakis from Olympiacos! 🇬🇷✅ pic.twitter.com/vF55Pm7lJu — The Moment Football (@themomentfooty) August 5, 2026

Who's next? Μαυροπάνος, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης ή...

Φυσικά οι τέσσερις παραπάνω δεν είναι και οι μοναδικές περιπτώσεις. Εκτός από τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο που παρέμεινε στη Σεβίλλη αλλά και τον Κώστα Τσιμίκα που επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Λίβερπουλ και πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, υπάρχουν και άλλα ονόματα που έχουν την τιμητική τους στα ρεπορτάζ του εξωτερικού.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος από τη στιγμή που έπεσε η Γουέστ Χαμ είναι από τα πιο καυτά ονόματα στην αγορά για τη θέση του στόπερ, με τη Λεβερκούζεν να εμφανίζεται ως ένας δυνατός μνηστήρας για την απόκτηση του, δεδομένου ότι στη Γερμανία έχουν πέραση οι κεντρικοί αμυντικοί από την Ελλάδα.

Konstantinos Mavropanos, who was relegated from the Premier League last season with West Ham, remains a game of thought for Bayer Leverkusen.



The question is whether Bayer is so convinced of the Greek that the club wants to handle the package of transfer fees and salary.@KSTA pic.twitter.com/OaENQOBWUG — Central (@WestHam_Central) August 6, 2026

Από εκεί και πέρα, ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να... πυροβολεί με τη Μπενφίκα και αναγκάζει τον πορτογαλικό σύλλογο να επιμείνει στα υψηλά οικονομικά στάνταρ που έχει για την πώληση του Έλληνα φορ. Η Φενέρμπαχτσε έκανε δυνατό μπάσιμο για τη μεταγραφή του αλλά τα 40 εκατ. ευρώ ήταν λίγα μπροστά στις απαιτήσεις της πορτογαλικής ομάδας, που αγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι κατά καιρούς, ο Παυλίδης έπαιξε έντονα και για την Μπαρτσελόνα.

Όσον αφορά τα εντός συνόρων, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει για ακόμη ένα καλοκαίρι αρκετή... δουλειά στο μεταγραφικό κομμάτι, με τη Ντόρτμουντ να εμφανίζεται ως ισχυρός μνηστήρας για την απόκτηση του, με τον Καρέτσα να είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια.

Τέλος, ο Ηλίας Κουτσουπιάς βλέπει το όνειρο του να πραγματοποιείται με την άνοδο της Φροζινόνε στη Serie A αλλά η Τορίνο δείχνει να έχει μπει αρκετά δυνατά στο κομμάτι της απόκτησής του ενώ και ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει συλλέξει αρκετό ενδιαφέρον τόσο από ομάδες της Σκωτίας όσο και της κεντρικής Ευρώπης μετά τη γεμάτη σεζόν που είχε με τη Χαρτς.