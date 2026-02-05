Ρόμα: Σκέψεις για επιστροφή του Φραντσέσκο Τότι!
Μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση αναφορικά με τη Ρόμα κάνει τον γύρο του...διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας χάος στις τάξεις των φιλάθλων της.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, επικαλούμενος το Sky Sports, η επιστροφή του Φραντσέσκο Τότι στον σύλλογο είναι πιο κοντά από ποτέ!
Όπως αναφέρεται, ο Κλαούντιο Ρανιέρι αποκάλυψε ότι οι Φρίντκινς εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσουν κάποιο ρόλο στον «Καπιτάνο», ενώ μάλιστα τόνισε πως οι επαφές των δυο πλευρών έχουν ήδη αρχίσει και βρίσκονται σε εξέλιξη.
«Οι Φρίντκινς το σκέφτονται, ελπίζω να μπορεί να είναι χρήσιμος στη Ρόμα επειδή είναι μέρος της Ρόμα», σχολίασε ο πρώην προπονητής και νυν σύμβουλος των Τζαλορόσι. Θυμίζουμε, πως την περίοδο 2027-2019, ο Τότι είχε επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη, επί προεδρίας Τζέιμς Παλότα.
.@OfficialASRoma, Francesco Totti può tornare in società. Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando” @SkySport https://t.co/epUWnNQLhL— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 5, 2026
