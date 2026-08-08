Τζίμας και Κουλιεράκης αντάλλαξαν φανέλες μετά το φιλικό της Μπράιτον με τη Ρόμα

Στέφανος Τζίμας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αντάλλαξαν φανέλες μετά τη φιλική νίκη της Μπράιτον επί της Ρόμα και ανέβασαν τη στιγμή στα socia media.

Σε γαλανόλευκο φόντο ολοκληρώθηκε η φιλική της Μπράιτον με 3-0 επί της Ρόμα με συμμετοχή τριών Ελλήνων! Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας ήταν παρόντες για τους Γλάρους, τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πραγματοποίησε ακόμα μια συμμετοχή με τη φανέλα της Ρόμα.

Ο πρώην αμυντικός της Βόλφσμπουργκ πέρασε αλλαγή στον αγώνα στο 53΄και έπαιξε μέχρι το φινάλε του ματς, ενώ ενώ λεπτά συμμετοχής πήρε και ο Κωστούλας που πέρασε στο ματς στο 61΄στη θέση του Ρούτερ και αγωνίστηκε μέχρι το φινάλε. Αντίθετα, ο Στέφανος Τζίμας μπορεί να μην έλαβε λεπτά συμμετοχής, αλλά είχε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα ανήρτησε μετά τη λήξη μια κοινή φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τους δυο Έλληνες ποδοσφαιριστές να ανταλλάσσουν τις φανέλες τους και να ποζάρουν μπροστά στον φακό.