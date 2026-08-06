Πελεγκρίνι: Ανανεώνει με τη Ρόμα για ακόμη έναν χρόνο

Πελεγκρίνι: Ανανεώνει με τη Ρόμα για ακόμη έναν χρόνο

Γιώργος Σακελλάρης
Πελεγκρίνι: Ανανεώνει με τη Ρόμα για ακόμη έναν χρόνο

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Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Λορέντσο Πελεγκρίνι ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Ρόμα για να παραμείνει κάτοικος της «αιώνιας πόλης» για ακόμη έναν χρόνο.

Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι παραμένει «Ρωμαίος»! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Ιταλός παίκτης συμφώνησε προφορικά με τη Ρόμα και όπως όλα δείχνουν για υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο με τους Τζιαλορόσι.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Πελεγκρίνι θα βάλει την υπογραφή του έως τον Ιούνιο του 2027 και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ιταλός μεσοεπιθετικός είχε τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 24 συνολικά συμμετοχές στη Serie A.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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