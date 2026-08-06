Πελεγκρίνι: Ανανεώνει με τη Ρόμα για ακόμη έναν χρόνο
Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι παραμένει «Ρωμαίος»! Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Ιταλός παίκτης συμφώνησε προφορικά με τη Ρόμα και όπως όλα δείχνουν για υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο με τους Τζιαλορόσι.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Πελεγκρίνι θα βάλει την υπογραφή του έως τον Ιούνιο του 2027 και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ιταλός μεσοεπιθετικός είχε τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 24 συνολικά συμμετοχές στη Serie A.
🚨🟡🔴 Lorenzo Pellegrini has agreed to sign new one year deal at AS Roma until June 2027.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026
Verbal agreement done, waiting to check all documents and sign later on as soon as all contracts are approved. pic.twitter.com/0kUAjAqhq7
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