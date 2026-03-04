Οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν από τον απροσδόκητο χαμό του Νταβίντε Αστόρι και οι ομάδες που τίμησε δεν τον ξεχνούν.

Έμοιαζε με κακόγουστο αστείο αλλά δεν ήταν. Το ημερολόγιο έγραφε 4 Μαρτίου 2018, όταν η αποστολή της Φιορεντίνα, που είχε διανυκτερεύσει στο Ούντινε ενόψει της αναμέτρησης με την Ουντινέζε για τη Serie A πάγωσε στο άκουσμα της είδησης ότι ο Νταβίντε Αστόρι είχε φύγει από τη ζωή στον ύπνο του, προδομένος, όπως θα αποδεικνυόταν, από την καρδιά του...



Ο υψηλόσωμος στόπερ ήταν μόλις 31 ετών και άφησε πίσω του ένα τσακισμένο ιταλικό ποδόσφαιρο, τη γυναίκα της ζωής του, Φραντσέσκα, και ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών τότε, τη Βιτόρια.



Οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την αποφράδα εκείνη μέρα και κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τον Νταβίντε. Στα social media των ομάδων που εκπροσώπησε, η μορφή του Ιταλού εμφανίστηκε για να τιμήσει τη μνήμη του. «Για πάντα», διαβάζει κανείς στις σχετικές δημοσιεύσεις των Φιορεντίνα, Ρόμα, Κάλιαρι αλλά και Κρεμονέζε, η οποία δεν ξεχνά τον Αστόρι ακόμα και αν φόρεσε τη φανέλα της μονάχα για μία σεζόν, το 2007/08, ως δανεικός.