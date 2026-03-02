Η Ουντινέζε... προσγείωσε τη Φιορεντίνα και την κράτησε χαμηλά

Απότομη προσγείωση για τη Φιορεντίνα, ηττήθηκε 3-0 εκτός έδρας από την Ουντινέζε και παρέμεινε στο όριο της επικίνδυνης ζώνης.

Η κόπωση από τα διαδοχικά παιχνίδια έκανε την εμφάνισή της, η Φιορεντίνα γνώρισε βαριά εκτός έδρας ήττα 3-0 από την Ουντινέζε και ισοβαθμεί στους 24 βαθμούς με την 18η Λέτσε. Αντίθετα, η ομάδα του Ούντινε έσπασε το αρνητικό σερί των τριών ηττών και βρέθηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας. Κάκιστο ντεμπούτο για τον Ρουγκάνι στην άμυνα των Βιόλα. Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, καθώς συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από τον θάνατο του αρχηγού της Φιορεντίνα, Νταβίντε Αστόρι.

Η Ουντινέζε άνοιξε το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Ζανιόλο εκτέλεσε κόρνερ και ο Καμπασέλε, εκμεταλλευόμενος το γλίστρημα του Ρουγκάνι, πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά για το 1-0.

Στο 64' ο Ρουγκάνι ανέτρεψε τον Ντέιβις μέσα στην περιοχή, ο τελευταίος ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και πέτυχε το 2-0. Το εφιαλτικό ντεμπούτο του έμπειρου αμυντικού ολοκληρώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο Άνταμ Μπούκσα τον απέφυγε με ευκολία και με όμορφο αριστερό πλασέ στην απέναντι γωνία διαμόρφωσε το 3-0.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη 1-0 επί της Πίζα πέτυχε η Μπολόνια, τρίποντο που την έφερε στην 8η θέση, ενώ παράλληλα στέρησε την ευκαιρία από τους γηπεδούχους να διατηρήσουν ελπίδες παραμονής. Οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι στο πρώτο μέρος. Η Πίζα σε κεφαλιά του Καράτσιολο στο 27ο λεπτό και οι Ροσομπλού σε σουτ του Κάστρο στο 35ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο, τις ευκαιρίες, αλλά όχι και την ουσία. Αντίθετα, η Μπολόνια στο 90ο λεπτό με υπέροχο τελείωμα διαμόρφωσε το 1-0.