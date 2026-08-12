Η Λάτσιο κινήθηκε αστραπιαία και λίγες ώρες μετά τη διερευνητική πρόταση στην Ίντερ για τον Φρατέζι έκανε επίσημη πρόταση για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Η Λάτσιο επιθυμεί να ενισχυθεί στο χώρο του άξονα και έχει βάλει στο μάτι τον Νταβίντε Φρατέζι της Ίντερ. Ο 26χρόνος ποδοσφαιριστής είχε 36 συμμετοχές με τη φανέλα των Νερατζούρι τη περασμένη σεζόν και φαίνεται να επιθυμεί και ο ίδιος την μετακίνηση του στους Λατσιάλι, καθώς όπως όλα δείχνουν θα αποτελεί, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, σημαντικό γρανάζι της ομάδας.

Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό για 1+4 χρόνια με δεδομένο πως θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία αγοράς εφόσον ο παίκτης πιάσει τις συμμετοχές που έχουν οριστεί. Αρχικά, η Λάτσιο ήθελε απόκτηση με οψιόν αγοράς, όμως η Ίντερ θέλει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη μετακίνηση του παίκτη.

Το συνολικό πακέτο της συμφωνίας ορίζεται στα 15 εκατ. ευρώ. Οι δύο ομάδες είναι κοντά στο να βρεθεί η χρυσή τομή, ενώ ο ποδοσφαιριστής τα έχει βρει σε όλα με την Λάτσιο για τη μετακίνησή του στην αιώνια πόλη.