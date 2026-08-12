Η Ίντερ κατάφερε και απέσπασε τη θετική απάντηση της Τότεναμ στη πρόταση για την απόκτηση του Τζεντ Σπενς, με τον Άγγλο ποδοσφαιριστή να ετοιμάζει βαλίτσες για Μιλάνο.

Η Ίντερ συνεχίζει την ενίσχυση της για τη νέα σεζόν, καταφέρνοντας να φτάσει σε συμφωνία με τη Τότεναμ για τον μεταγραφικό στόχο που είχε ορίσει για τα άκρα της άμυνας, που ακούει στο όνομα Τζεντ Σπενς.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε επαφή προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, κάτι που πλέον συνέβη, με το ποσό να φτάνει στα 31,5 εκατ. ευρώ για τον 26χρόνο wing-back. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει φτάσει ήδη σε συμφωνία με την Ίντερ, καθώς επιθυμούσε εξ΄ αρχής την αίσια έκβαση της υπόθεσης.

Ο Άγγλος μπακ είχε τη περασμένη σεζόν με τη Τότεναμ 44 συμμετοχές.