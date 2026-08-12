Ίντερ: Προφωρική συμφωνία για την απόκτηση του Σπενς
Η Ίντερ συνεχίζει την ενίσχυση της για τη νέα σεζόν, καταφέρνοντας να φτάσει σε συμφωνία με τη Τότεναμ για τον μεταγραφικό στόχο που είχε ορίσει για τα άκρα της άμυνας, που ακούει στο όνομα Τζεντ Σπενς.
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε επαφή προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, κάτι που πλέον συνέβη, με το ποσό να φτάνει στα 31,5 εκατ. ευρώ για τον 26χρόνο wing-back. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει φτάσει ήδη σε συμφωνία με την Ίντερ, καθώς επιθυμούσε εξ΄ αρχής την αίσια έκβαση της υπόθεσης.
Ο Άγγλος μπακ είχε τη περασμένη σεζόν με τη Τότεναμ 44 συμμετοχές.
🚨⚫️🔵 Djed Spence to Inter, here we go! Verbal agreement in place now with Tottenham for England RWB.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Transfer fee worth €31.5m.
Full agreement also with Spence who wanted the move as revealed over recent days. Deal in place. pic.twitter.com/i4SS7Ngb0d
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