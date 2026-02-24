Τρομερή Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε ξανά την Ίντερ, 2-1 εκτός έδρας, και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League!

Δεν έχει ταβάνι η Μπόντο/Γκλιμτ! Η απίθανη ομάδα του Κγέτιλ Κνούτσεν έκανε... κηδεία στην Ίντερ και μέσα στο Μιλάνο, καθώς τη νίκησε 2-1 και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League!

Αναμενόμενα, το πρώτο μέρος εξελίχτηκε σε επιθετικό μονόλογο των γηπεδούχων, οι οποίοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ που θα τους έδινε άλλον αέρα στην προσπάθεια για την ανατροπή.

Εσπόσιτο (3’) και Ντιμάρκο (12’) είχαν τις πρώτες αξιόλογες προσπάθειες, με εκείνη του μεν να είναι άστοχη και εκείνη του δε να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Χάικιν. Ο τερματοφύλακας των Νορβηγών σταμάτησε και τον Φρατέζι (28’), με τον Ζιελίνσκι να μην μπορεί να σημαδέψει καλά πέντε λεπτά αργότερα. Εντέλει, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με την Μπόντο/Γκλιμτ να διαφυλάσσει το προβάδισμά της.

Τα πράγματα θα άλλαζαν άρδην στο δεύτερο 45λεπτο, με τους φιλοξενούμενους να είναι εντέλει αυτοί που βρήκαν δίχτυα! Ήταν στο 58ο λεπτό, όταν από τραγικό λάθος του Ακάντζι, ο Μπλόμπεργκ βγήκε τετ α τετ, με τον Ζόμερ να τον νικά αλλά να μην μπορεί να απαντήσει και στον Χάουγκε, που πάγωσε το Τζουζέπε Μεάτσα και έβαλε ακόμη πιο δύσκολα στην Ίντερ.

Ο Ακάντζι επιχείρησε να εξιλεωθεί στο 69’ αλλά το δοκάρι του στέρησε την ισοφάριση, με τους Σκανδιναβούς να φτάνουν σε δεύτερο γκολ τρία λεπτά αργότερα! Αυτή τη φορά, ο Χάουγκε βρήκε τον Έβγεν, που με καταπληκτικό σουτ διπλασίασε τα τέρματα των Νορβηγών και κλείδωσε μια ασύλληπτη πρόκριση...

Μία φάση διαρκείας έφερε το 2-1 για τους Μιλανέζους με τον Μπαστόνι στο 76’, με τους παίκτες του Κριστιάν Κίβου να απειλούν εν συνεχεία με τον Τουράμ (81’) αλλά να μην καταφέρνουν κάτι παραπάνω, με αποτέλεσμα να υποστούν μία ακόμη ταπεινωτική ήττα και να μείνουν από νωρίς εκτός θεσμού...