Ο Λόφτους Τσικ μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media μετά το χειρουργική επέμβαση στη γνάθο.

Ο Λόφτους Τσικ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Μίλαν με την Πάρμα στο «Σαν Σίρο», εκεί όπου οι Ροσονέρι ηττήθηκαν με 1-0. Ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς ήταν ο 29χρονος Άγγλος, που αποχώρησε με φορείο και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη γνάθο.

Ο Λόφτους Τσικ συγκρούστηκε σφοδρά με τον γκολκίπερ των φιλοξενουμένων, Κόβρι, με αποτέλεσμα να σπάσει αρκετά δόντια. Αργότερα το ίδιο βράδυ υποβλήθηκε σε επέμβαση, καθώς ο τραυματισμός αποδείχτηκε σοβαρός. Με ανάρτησή του στα social media, ενημέρωσε τους ακολούθους του σχετικά με την υγεία του, με φωτογραφία που δείχνει τον σοκαριστικό τραυματισμό του, πριν την επέμβαση: «Ήταν ένα σκληρό πλήγμα, αλλά τα χειρότερα είναι πίσω μου.

Ένα εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλο το ιατρικό προσωπικό που με στήριξε αυτές τις τελευταίες ώρες με επαγγελματισμό και φροντίδα. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους για τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης και στήριξης, τα διάβασα και μου έδωσαν απίστευτη δύναμη. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Είμαστε ομάδα, είμαστε οικογένεια». Ο τραυματισμός αυτός αναμένεται να τον αφήσει εκτός δύο μήνες.