Μίλαν: Στο χειρουργείο ο Λόφτους - Τσικ εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού στο ματς με την Πάρμα
Άσχημα τα νέα για τη Μίλαν, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από την Πάρμα με 1-0 και βρέθηκε στο -10 από την Ίντερ, αλλά έχασε και τον Λόφτους - Τσικ. Ο Άγγλος συγκρούστηκε σφοδρά με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Κόρβι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
Σύμφωνα με το «Skysports Italia», εκτός από σπασμένα δόντια και τραύματα, ο ποδοσφαιριστής των Ροσονέρι υπέστη και κάταγμα του φατνιακού οστού. Ο 29χρονος μέσος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στη νύχτα, καθώς πρόκειται για πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο ακριβής χρόνος αποθεραπείας παραμένει άγνωστος, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Frattura dei denti e dell’osso alveolare: si preannuncia un lungo stop per Ruben #LoftusCheek, che verrà operato d’urgenza nelle prossime ore. #ACMilan pic.twitter.com/y8931UOE5t— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 22, 2026
