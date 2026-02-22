Ο τραυματισμός του Λόφτους - Τσικ στο ματς με την Πάρμα αποδείχθηκε πολύ σοβαρός και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη γνάθο.

Άσχημα τα νέα για τη Μίλαν, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από την Πάρμα με 1-0 και βρέθηκε στο -10 από την Ίντερ, αλλά έχασε και τον Λόφτους - Τσικ. Ο Άγγλος συγκρούστηκε σφοδρά με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Κόρβι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με το «Skysports Italia», εκτός από σπασμένα δόντια και τραύματα, ο ποδοσφαιριστής των Ροσονέρι υπέστη και κάταγμα του φατνιακού οστού. Ο 29χρονος μέσος θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στη νύχτα, καθώς πρόκειται για πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο ακριβής χρόνος αποθεραπείας παραμένει άγνωστος, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.