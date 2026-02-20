Λεάο: «Το ντέρμπι με την Ίντερ είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου»

Δεν περιμένει ούτε λεπτό για το Derby della Madonnina ο Ραφαέλ Λεάο, όπως τόνισε σε συνέντευξή του (8/3).

Η Μίλαν παραμένει επτά βαθμούς πίσω από την κορυφή της Serie A μετά και την ισοπαλία 1-1 με την Κόμο. Ο Ραφαέλ Λεάο, ενόψει του ντέρμπι της 8ης Μαρτίου με τη συμπολίτισσα Ίντερ, μίλησε για την ανυπομονησία του και για τον νέο ρόλο που του έχει αναθέσει ο κοουτς των Ροσονέρι.

Η πρόσφατη εντός έδρας ισοπαλία με την Κόμο άφησε πικρή γεύση στους Ροσονέρι, καθώς η διαφορά από την Ίντερ παρέμεινε στους επτά βαθμούς. Παρ’ όλα αυτά, το στρατόπεδο της Μίλαν διατηρεί ζωντανό το όνειρο του σκουντέτο και η ατμόσφαιρα ενόψει του Derby della Madonnina μυρίζει… μπαρούτι.

«Τις ημέρες που προηγούνται του ντέρμπι δεν βγαίνεις από το σπίτι. Είναι μία πραγματικά τρελή εβδομάδα, όλοι θέλουν εισιτήρια, όλοι μιλούν για το Μίλαν-Ίντερ, που είναι το πιο ωραίο παιχνίδι της σεζόν. Το ντέρμπι είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου και εγώ θέλω να το ζήσω. Είναι εκπληκτικό να συμμετέχεις, οι οπαδοί τραγουδούν από την αρχή μέχρι το φινάλε», ανέφερε μεταξύ άλλων στο podcast “Kickin’ It” του CBS Sports.

🗣️ Leao spoke to CBS Sports: Milan - Inter ? "After that match, everyone will talk about that match for weeks. Life or death. And I want to live. I used to watch it in the past, now playing it is incredible. The fans sing from start to finish, every ball, every touch, every duel… pic.twitter.com/cL943CAXEh February 20, 2026

Ο Πορτογάλος επιθετικός των Ροσονέρι μίλησε και για τον φετινό ρόλο του ως σέντερ φορ που του έχει αναθέσει ο Αλέγκρι: «Πριν από την έναρξη της σεζόν ήμουν πρόθυμος να κάνω τα πάντα. Όταν ο προπονητής μου είπε ότι ήθελε να με χρησιμοποιήσει ως σέντερ φορ, του είπα ότι ήμουν έτοιμος. Μπορείς να σκοράρεις περισσότερα γκολ σε αυτή τη θέση. Στο ποδόσφαιρο, οι αριθμοί μετράνε. Αν θέλεις να είσαι από τους καλύτερους, πρέπει να σκοράρεις και να δίνεις ασίστ».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συνεργασία του με τον Πούλισικ, επισημαίνοντας τη χημεία που έχουν αναπτύξει: «Τώρα γνωριζόμαστε καλύτερα στο γήπεδο. Και οι δύο είχαμε τραυματισμούς φέτος, αλλά είναι σπουδαίος παίκτης. Όταν είναι στο γήπεδο, ξέρεις ότι μπορεί πάντα να δημιουργήσει κάτι».