Αν και η Κόμο του Δουβίκα προηγήθηκε, η Μίλαν έσωσε το βαθμό της ισοπαλίας (1-1), αλλά έχασε έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Η Μίλαν κόλλησε στο 1-1 κόντρα στην Κόμο του Τάσου Δουβίκα και έχασε έδαφος να πλησιάσει την Ίντερ στο κυνήγι για τη μάχη του τίτλου. Οι Ροσονέρι παραμένουν στη δεύτερη θέση και στο -8 από τους Νερατζούρι. Αντιθέτως η ομάδα του Φάμπρεγκας παραμένει σε ευρωπαϊκή τροχιά, αλλά έχασε και εκείνη ευκαιρία να αποσπαστεί από τους διώκτες της.

Οι Ροσονέρι μπήκαν πιο δραστήριοι στο παιχνίδι, αλλά η Κόμο άρχισε να ανεβάζει ρυθμό με αντεπιθέσεις. Στο 32' όμως ένα τραγικό λάθος του Μενιάν άλλαξε τη ροή του αγώνα. Ο Νίκο Πας δέχτηκε το δώρο του αντίπαλου γκολκίπερ και δεν είχε κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο β' μέρος η ομάδα του Αλέγκρι μπήκε πιο συγκεντρωμένη με στόχο το γκολ της ισοφάρισης. Στο 64' ο Λεάο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή έξοδο του Μπιτέζ, έφερε το ματς στα ίσα με έξοχη λόμπα. Στο 71' πέρασε ως αλλαγή ο Τάσος Δουβίκας, οποίος είχε πολύ καλές στιγμές για να σκοράρει δίνοντας ζωντάνια στο σύνολο του Φάμπρεγκας. Αρχικά στο 77' απείλησε με κεφαλιά και αργότερα στο 86' βρέθηκε σε καλή θέση για να σουτάρει, αλλά η αντίπαλη άμυνα τον μπλόκαρε.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, άναψαν τα αίματα μεταξύ του Αλέγκρι και του προπονητικού σταφ των αντιπάλων, με αποτέλεσμα την αποβολή του. Το παιχνίδι συνεχίστηκε, αλλά το σκορ δεν άλλαξε και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος.