Αλέγκρι σε Φάμπρεγας: «Είσαι μ@λ@κ@ς, ένα παιδί που άρχισε να προπονεί»

Αιχμηρά ήταν τα σχόλια του Αλέγκρι μετά το 1-1 της Μίλαν με την Κόμο, για το σπρώξιμο του Φάμπρεγας στον Σαλεμάκερς!

Η Μίλαν… άφησε βαθμούς στο Σαν Σίρο! Οι ροσονέρι ήθελαν διακαώς το τρίποντο απέναντι στην Κόμο για να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή, όμως το 1-1 αφήνει την ομάδα του Αλέγκρι επτά βαθμούς πίσω από την συμπολίτισσα Ίντερ.

Το παιχνίδι, παρά την έλλειψη νικητή, δεν στερήθηκε έντασης. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα που πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό αναγκάσαε τη Μίλαν να συμβιβαστεί. Ωστόσο, η πιο δυνατή στιγμή ήρθε… εκτός γηπέδου και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο για την αίθουσα των συνεντεύξεων. Όλα ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Φάμπρεγας πλησίασε τη γραμμή και έσπρωξε τον Σαλεμάκερς, με τον παίκτη των ροσονέρι να αντιδρά και να γίνεται χαμός ανάμεσα στους δύο πάγκους. Το σκηνικό αυτό οδήγησε στην αποβολή του Μάσιμο Αλέγκρι, αλλά και ενός μέλους του τεχνικού επιτελείου της Κόμο.

Όμως η κατάσταση δεν έμεινε εκεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τα ιταλικά ΜΜΕ, οι δύο προπονητές φέρεται να είχαν μία ακόμα αντιπαράθεση στο διάδρομο που οδηγούσε στην αίθουσα συνεντεύξεων. Ο Αλέγκρι φέρεται να είπε οργισμένος στον Φάμπρεγας: «Είσαι ένα παιδί, ένας μ@λ@κ@ς, ένα παιδί το οποίο άρχισε τώρα να προπονεί».

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι, ο 38χρονος Ισπανός παραδέχτηκε ότι η αντίδρασή του ήταν υπερβολική: «Δεν έπρεπε να αντιδράσω έτσι. Ήταν μια αντιαθλητική στιγμή και ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην καριέρα μου».

Από την πλευρά του, ο Αλέγκρι σχολίασε: « Την επόμενη φορά που θα περάσει κάποιος δίπλα μου θα πάω και θα του κάνω τάκλιν».