«Πυρά» Φάμπρεγας κατά Μοράτα: «Όποιος δεν αντέχει τις προκλήσεις στο ποδόσφαιρο, ας αλλάξει άθλημα»

Η αποβολή του Μοράτα στο ματς με τη Φιορεντίνα έκανε έξαλλο τον Σεσκ Φάμπρεγας, που στράφηκε κατά του παίκτη του για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πίεση των αντιπάλων.

Σε φορτισμένο κλίμα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κόμο με τη Φιορεντίνα (1-2), με τον Σεσκ Φάμπρεγας να εξαπολύει δριμύτατη επίθεση κατά του Άλβαρο Μοράτα. Ο Ισπανός τεχνικός, εμφανώς εκνευρισμένος από την αποβολή του Ισπανού στο 89ο λεπτό, δεν δίστασε να αμφισβητήσει δημόσια την ικανότητα του παίκτη του να διαχειρίζεται τις πιέσεις μέσα στο γήπεδο.

«Οι προκλήσεις είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Όποιος δεν μπορεί να ζήσει με αυτό, θα έπρεπε να παίζει άλλο άθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φάμπρεγας στις δηλώσεις που έκανε, αφήνοντας αιχμές για την έλλειψη ψυχραιμίας του 33χρονου στραίκερ. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με δύο διαδοχικές κίτρινες κάρτες μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πέφτοντας στην «παγίδα» των Βιόλα, γεγονός που στέρησε από την Κόμο τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον βαθμό της ισοπαλίας μέχρι το φινάλε κι έκανε έξαλλο τον προπονητή της.

Cesc #Fabregas duro su Alvaro #Morata: “Chi non sopporta le provocazioni faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto di più”. #Como pic.twitter.com/jDEpjupX2k February 14, 2026

Ο Φάμπρεγας τόνισε πως περίμενε πολύ περισσότερα από έναν παίκτη με την εμπειρία και τις παραστάσεις του Μοράτα, σημειώνοντας πως τέτοια λάθη συμπεριφοράς δεν επιτρέπονται σε αυτό το επίπεδο. Παρά την εξαιρετική πορεία της Κόμο, που βρίσκεται στην 7η θέση της Serie A, η «αφλογιστία» του Ισπανού επιθετικού με μόλις ένα γκολ σε 18 συμμετοχές, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αποβολή του, φαίνεται πως εξάντλησε την υπομονή του άλλοτε συμπαίκτη του στην Τσέλσι.

Ο Φάμπρεγας ανέλαβε και ο ίδιος μερίδιο της ευθύνης, δηλώνοντας απογοητευμένος που δεν κατάφερε να μεταδώσει τη σωστή νοοτροπία στους παίκτες του πριν από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.

