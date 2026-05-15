Καρντινάλε στην Gazzetta dello Sport: «Δεν είναι βιώσιμη η Euroleague»

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε, μίλησε για το πρότζεκτ συνεργασίας του ΝΒΑ με τη Euroleague, αναφέροντας πως το μοντέλο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν είναι βιώσιμο.

Ο Τζέρι Καρντινάλε σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, μίλησε στην Gazzetta dello Sport σχετικά με τη φετινή σεζόν της Μίλαν, κάνοντας έναν απολογισμό για το τι πήγε καλά και τι δεν λειτουργεί λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η Serie A.

Στη συνέχεια κλήθηκε να απαντήσει σε γενικές ερωτήσεις για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον ισχυρό άνδρα των Ροσονέρι να υποστηρίζει πως οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Ευρώπης θα πρέπει να συνεργαστούν με το NBA, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως αυτό αποτελεί και μέρος του δικού του σχεδιασμού για τη Μίλαν.

Αναφέρθηκε δε και στη Euroleague, το μοντέλο της οποίας χαρακτήρισε ως μη βιώσιμο προτείνοντας να σκεφτούν οι διοργανωτές το ενδεχόμενο της συνεργασίας με το ΝΒΑ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καρντινάλε

«Το NBA είναι πιθανότατα το μόνο διεθνές άθλημα που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως φαίνεται, οι εποχές της Dream Team με τον Μάικλ Τζόρνταν, τον Μάτζικ και τον Λάρι Μπερντ έχουν περάσει. Το είδατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το είδατε και στο γεγονός ότι πολλοί από τους πρόσφατους MVP του NBA προέρχονται από την Ευρώπη. Έτσι, η Ευρώπη έχει πραγματικά εξελιχθεί σε υπερδύναμη στο μπάσκετ και υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για συνεργασία ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη, κάτι που είναι μουσική στ’ αυτιά μου.

Αλλά ακόμη κι εδώ, το σκέφτομαι με όρους “Πώς αυτό βοηθά την AC Milan;” Η Euroleague υπάρχει εδώ και 26 χρόνια, οι περισσότερες ομάδες είναι ζημιογόνες. Δεν είναι βιώσιμο μοντέλο η Eurolegue. Γι’ αυτό πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι πρέπει να συνεργαστούν με το NBA και να φέρουν το μπάσκετ του NBA στην Ευρώπη».

