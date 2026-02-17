Μπαστόνι: «Παραδέχομαι πως υπερέβαλα, αναλαμβάνω την ευθύνη»
Με την αποβολή του Πιερ Καλουλού να έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες, ο Αλεσάντρο Μπαστόνι τοποθετήθηκε για τη φάση, ζητώντας να μιλήσει στα ΜΜΕ ενόψει του αγώνα της Ίντερ με την Μπόντο/Γκλιμτ για το Champions League.
Ο αμυντικός των Νερατζούρι ανέφερε πως «έχουν ειπωθεί πολλά για ό,τι έγινε το Σάββατο, αλλά περίμενα λίγο για να επανεξετάσω τι συνέβη και να καταλάβω τις διαφορές σε σχέση με το τι ένιωσα στον αγωνιστικό χώρο. Ένιωσα μία επαφή στον ώμο μου, η οποία, βλέποντας το υλικό, ήταν εντελώς υπερβολική. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να το παραδεχτώ και να αναλάβω την ευθύνη. Αλλά είμαι απογοητευμένος για τη συμπεριφορά που ακολούθησε της αποβολής. Οπότε είμαι εδώ, γιατί ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα να κάνει λάθη αλλά έχει και το καθήκον να τα παραδέχεται».
Η αποβολή του Καλουλού μετά το... θέατρο του Μπαστόνι έφερε την απολογία του αρχιδιαιτητή της Serie A, με τον ρέφερι της αναμέτρησης της Ίντερ με τη Γιουβέντους να δέχεται απειλές για τη ζωή του, κάτι που έφερε την άμεση αντίδραση της Εισαγγελίας της Ρώμης.
🚨🚨🎙️ Alessandro Bastoni:— Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 17, 2026
“I wanted to come here to clarify my view on the events, it’s only right I show my face. I felt the contact with Kalulu and I definitely exaggerated the fall to try to get something out of it. Furthermore, I want to apologize especially for the… pic.twitter.com/toFGIur2sg
