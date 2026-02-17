Ο διαιτητής του κυριακάτικου ντέρμπι ανάμεσα στην Ιντερ και τη Γιουβέντους δέχθηκε απειλές θανάτου και η Εισαγγελία της Ρώμης άνοιξε φάκελο.

Σοβαρές απειλές θανάτου δέχθηκε ο διαιτητής της αναμέτρησης Ίντερ - Γιουβέντους, Φεντερίκο Λα Πένα, με αποδέκτες όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τη σύζυγο και τις δύο ανήλικες κόρες του. Η σοβαρότητα της κατάστασης ήταν τέτοια, ώστε οι αρμόδιες αρχές του συνέστησαν να παραμείνει στο σπίτι του για λόγους ασφαλείας.

Ο Ιταλός διαιτητής έγινε στόχος υβριστικών και απειλητικών μηνυμάτων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με φράσεις όπως «θα σε πυροβολήσουμε», «θα σε σκοτώσουμε» και «ξέρουμε πού μένεις». Ο Λα Πένα, ο οποίος εργάζεται και ως δικηγόρος, συγκέντρωσε το σχετικό υλικό και υπέβαλε επίσημη καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η Εισαγγελία της Ρώμης αναμένεται να προχωρήσει στη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων πίσω από τους λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν οι απειλές.

Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον του, ο διαιτητής είναι ιδιαίτερα στενοχωρημένος για το λάθος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Παρά την έντονη ψυχολογική πίεση, κατάφερε να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του μέχρι τη λήξη του αγώνα. Η Ιταλική Ένωση Διαιτητών καταδίκασε έντονα το περιστατικό, τονίζοντας ότι «ξεπεράστηκε κάθε όριο πολιτισμού και αθλητικού πνεύματος», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν θέση στον αθλητισμό.

Ο Λα Πένα αναμένεται να μείνει προσωρινά εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων, προκειμένου να αποφορτιστεί και να ανακτήσει την ψυχική του ηρεμία, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε ο αγώνας. Θυμίζουμε, πως η Γιουβέντους «φωνάζει» δικαιολογημένα για την αποβολή του Καλουλού, τονίζοντας πως έπρεπε να αποβληθεί ο Μπαστόνι και όχι ο 25χρονος Γάλλος.