Serie A: Απολογήθηκε ο αρχιδιαιτητής, Ρόκι, για την αποβολή του Καλουλού
Το ντέρμπι της Ιταλίας ανάμεσα σε Ίντερ και Γιουβέντους, επισκιάστηκε από την αμφιλεγόμενη δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Καλουλού για μαρκάρισμα στον Μπαστόνι. Η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες από το 42' και οι Μπιανκονέρι αντέδρασαν έντονα με την απόφαση αυτή, καθώς μετά το φινάλε τα έβαλαν με τον διαιτητή, Φεντερίκο Λα Πένα.
Οι Νερατσούρι επικράτησαν 3-2, αλλά αποβολή του Καλουλού επηρέασε το ματς, καθώς η Γιουβέντους έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα για όλο το δεύτερο ημίχρονο. O Μπαστόνι έπεσε στο έδαφος και έκανε νόημα στον διαιτητή για κάρτα, υποδεικνύοντας ότι ο Γάλλος αμυντικός του είχε τραβήξει τη φανέλα. Αυτό όμως που φάνηκε από τα τηλεοπτικά πλάνα είναι πως δεν υπήρξε καμία επαφή. Ο Καλουλού ζήτησε να εξεταστεί η φάση, αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η χρήση VAR δεν επιτρέπεται σε περίπτωση καρτών.
Ο υπεύθυνος ορισμού διαιτητών της Serie A, Τζιανλούκα Ρόκι, παραδέχτηκε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, πως η απόφαση του Λα Πένα ήταν λάθος: «Λυπούμαστε πολύ για το περιστατικό, για την απόφαση του Λα Πένα, η οποία ήταν ξεκάθαρα λανθασμένη, καθώς και για το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί το VAR για να διορθωθεί. Ο Λα Πένα είναι συντετριμμένος και είμαστε στο πλευρό του, αλλά οφείλω να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν ο μόνος που έκανε λάθος, γιατί χθες υπήρξε ξεκάθαρη προσποίηση».
🚨💣Parla il designatore Gianluca #Rocchi: “Siamo molto dispiaciuti dell’episodio: per la decisione di #LaPenna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è… pic.twitter.com/RJGfJt4AkQ— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 15, 2026
