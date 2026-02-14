Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι εκθείασε τον Λούκα Μόντριτς για τον χαρακτήρα και το ταλέντο του, μετά το νικητήριο γκολ που σκόραρε ο Κροάτης στον αγώνα της Μίλαν κόντρα στη Πίζα.

Η Μίλαν ταξίδεψε χθες στη Πίζα στα πλαίσια της 25ης αγωνιστικής της Serie A και επικράτησε με 1-2 χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Κροάτης μέσος, Λούκας Μόντριτς στο 85 λεπτό του αγώνα.

Le but de Modric avec les commentaires du grand Mauro Suma ❤️🖤 pic.twitter.com/iP3t007fGF February 14, 2026

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «ροσονέρι», Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, επαίνεσε τον 40χρόνο διεθνή για το χαρακτήρα και το ταλέντο του, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι η ομάδα του πρέπει να βελτιωθεί παρά την εξασφάλιση των τριών πολύτιμων βαθμών.

«Δεν ήταν εύκολο απόψε, γιατί η Πίζα είναι μια ομάδα που σε προβληματίζει. Φαίνεται να υποχωρούν και να μην κάνουν τίποτα, αλλά μετά εξαπολύουν αντεπιθέσεις, όπως έγινε και με το γκολ τους που μας εξέπληξε».

«Πήραμε τρεις βαθμούς, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε μετά από αυτή την εμφάνιση. Αυτή η ομάδα έχει τεχνική ποιότητα, αλλά μερικές φορές γινόμαστε ψυχικά αργοί και εδώ πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Όλη η σεζόν θα μπορούσε να αλλάξει μέσα σε μια εβδομάδα και αυτός ήταν ο έκτος εκτός έδρας αγώνας μας σε εννέα αναμετρήσεις οπότε η νίκη δεν ήταν δεδομένη».

«Πέρα από την εξαιρετική του τεχνική, ήθελε πραγματικά να πετύχει αυτή τη νίκη στο τέλος. Πρέπει όλοι στη Μίλαν να πάρουμε μαθήματα από τον χαρακτήρα και την απίστευτη ταπεινότητά του. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ και οι νεαροί παίκτες θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη συνεργασία τους μαζί του», σημείωσε ο Αλέγκρι σχετικά με το νικητήριο γκολ του Μόντριτς.

🗣️ Allegri conference press: Modric ? "We have to say we’re lucky to have him especially me and the players who train with him every day. He’s a perfect player from both a technical and a character point of view." pic.twitter.com/jIfeZMp3SU — Milan Posts (@MilanPosts) February 13, 2026

Ο Ιταλός τεχνικός ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του λέγοντας πως συνεχίζει να πιστεύει πως η Μίλαν έχει καλές πιθανότητες να ανταγωνιστεί την Ίντερ μέχρι τέλους και να είναι εκείνη που τελικά θα κατακτήσει το scudetto και θα στεφθεί πρωταθλήτρια.

«Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τους τρεις βαθμούς και τώρα έχουμε 53 βαθμούς, που σημαίνει ότι είμαστε μία νίκη μακριά από την επίτευξη του στόχου μας».

Οι Μιλανέζοι είναι πλέον αήττητοι σε 23 αγώνες της Serie A, το μεγαλύτερο σερί από οποιαδήποτε ομάδα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της κατάταξης του ιταλικού πρωταθλήματος, στο -5 από την πρωτοπόρο και συμπολίτισσα Ίντερ.