Καρέτσας: Ενδιαφέρον από τη Μίλαν σύμφωνα με τους Ιταλούς
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι το μεγάλο αστέρι της Ευρώπης και η Γκενκ βλέπει όλο και περισσότερους μνηστήρες να της χτυπούν την πόρτα για τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.
Ο διεθνής εξτρέμ, μετά το δημοσίευμα ότι τον παρακολουθεί η Ντόρτμουντ, έχει μπει στα ραντάρ και της Μίλαν. Σύμφωνα με τη «Tuttosport», ο ιταλικός σύλλογος έχει μπει στη λίστα των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Η Γκενκ είναι ανένδοτη στο κομμάτι αποχώρησης του Καρέτσα τη δεδομένη στιγμή καθώς τον θέλει στο ρόστερ της σίγουρα μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο η περίπτωση του παίζει δυναμικά στη μισή... Ευρώπη.
📑 F. Masini in @TuttoSport this morning: Milan are intrigued by 18-year-old left-footed Greek playmaker Karetsas of Genk. pic.twitter.com/z2co6rHeT6— Milan Posts (@MilanPosts) January 28, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.