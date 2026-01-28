Καρέτσας: Ενδιαφέρον από τη Μίλαν σύμφωνα με τους Ιταλούς

Νότης Χάλαρης
karetsas_goal
Σε μία τεράστια λίστα ομάδων από τα ελίτ πρωταθλήματα που θέλουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα προστέθηκε η Μίλαν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι το μεγάλο αστέρι της Ευρώπης και η Γκενκ βλέπει όλο και περισσότερους μνηστήρες να της χτυπούν την πόρτα για τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο διεθνής εξτρέμ, μετά το δημοσίευμα ότι τον παρακολουθεί η Ντόρτμουντ, έχει μπει στα ραντάρ και της Μίλαν. Σύμφωνα με τη «Tuttosport», ο ιταλικός σύλλογος έχει μπει στη λίστα των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η Γκενκ είναι ανένδοτη στο κομμάτι αποχώρησης του Καρέτσα τη δεδομένη στιγμή καθώς τον θέλει στο ρόστερ της σίγουρα μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο η περίπτωση του παίζει δυναμικά στη μισή... Ευρώπη.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SERIE A Τελευταία Νέα