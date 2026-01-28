Σε μία τεράστια λίστα ομάδων από τα ελίτ πρωταθλήματα που θέλουν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα προστέθηκε η Μίλαν.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι το μεγάλο αστέρι της Ευρώπης και η Γκενκ βλέπει όλο και περισσότερους μνηστήρες να της χτυπούν την πόρτα για τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο διεθνής εξτρέμ, μετά το δημοσίευμα ότι τον παρακολουθεί η Ντόρτμουντ, έχει μπει στα ραντάρ και της Μίλαν. Σύμφωνα με τη «Tuttosport», ο ιταλικός σύλλογος έχει μπει στη λίστα των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η Γκενκ είναι ανένδοτη στο κομμάτι αποχώρησης του Καρέτσα τη δεδομένη στιγμή καθώς τον θέλει στο ρόστερ της σίγουρα μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο η περίπτωση του παίζει δυναμικά στη μισή... Ευρώπη.