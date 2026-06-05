Λεάο: «Θέλω μια νέα πρόκληση, θα ήθελα να παίξω στην Premier League ή στη La Liga»
Φευγάτος από τη Μίλαν ο Λεάο! Σε δηλώσεις του στο Sport TV δήλωσε χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να αγωνιστεί στην Premier League ή στη La Liga, καθώς πιστεύει πως τα εν λόγω πρωταθλήματα θα τον βοηθούσαν να αναδείξει περισσότερο το ταλέντο του.
Υπενθυμίζουμε πως ο Πορτογάλος σταρ ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα αποχωρήσει από τους Μιλανέζους αυτό το καλοκαίρι, βάζοντας τέλος στην επιτυχημένη του θητεία με τους Ροσονέρι.
Ο Λεάο καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο επικίνδυνους επιθετικούς παίκτες της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μιλάνο, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στις επιτυχίες του συλλόγου (1 πρωτάθλημα και ένα Σουπέρ Καπ Ιταλίας) και έγινε γρήγορα ο αγαπημένος της κερκίδας, καταγράφοντας 80 γκολ και 65 ασίστ σε 291 επίσημες εμφανίσεις.
Πλέον, ο 26χρονος εξτρέμ θα αναζητήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του μακριά από το ιταλικό ποδόσφαιρο.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Θέλω μια νέα πρόκληση από τη Serie A. Παρακολουθώ την Premier League με μεγάλη προσοχή. Αν έχω την ευκαιρία να παίξω εκεί ή στη La Liga, θα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί το ταλέντο μου θα αναδειχθεί εκεί. Ας δούμε τι θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι», είπε χαρακτηριστικά ο Ίβηρας παίκτης.
🚨 Rafa Leão: “I want a new challenge out of Serie A. I follow the Premier League with great attention. If I have the opportunity to play there or La Liga I would be really happy because my talent would be exulted there”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026
“Let’s see what will happen this summer”, told SportTV. pic.twitter.com/EOwIDQjle5
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