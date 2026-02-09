Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι κατήγγειλε ότι ομάδες της Serie A προσλαμβάνουν πρώην διαιτητές για να μαθαίνουν στους παίκτες πως να κερδίζουν φάουλ και πέναλτι!

Και η κουβέντα για τη διαιτησία, καλά κρατεί στην Ιταλία... Μιλώντας ενόψει του αποψινού αγώνα της Ρόμα με την Κάλιαρι, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ανέφερε πως σύλλογοι της Serie A εκπαιδεύουν τους παίκτες τους να εκμαιεύουν φάουλ και πέναλτι, προσλαμβάνοντας για τον λόγο αυτό πρώην διαιτητές!

«Είναι απαίσιο να βλέπεις ματς με περίεργες κάρτες που επηρεάζουν έναν αγώνα, με πέναλτι που οι οπαδοί δεν καταλαβαίνουν. Το θέατρο είναι πλέον προφανές, οι παίκτες πιάνουν τα πρόσωπά τους με το που τους αγγίξουν.

Ομάδες άρχισαν να παίρνουν παράξενους ανθρώπους από τον κόσμο της διαιτησίας που μαθαίνουν τους παίκτες πώς να μείνουν πεσμένοι κάτω, πώς να είναι αν τους ακουμπήσουν και να περιμένουν να τελειώσει η φάση, πώς να μείνουν στο έδαφος όταν απομακρυνθεί η μπάλα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα δίκαιο άθλημα, το να προσπαθείς να κλέψει μία κάρτα, ένα πέναλτι ή μία αποβολή απέχει πολύ από κάθε άθλημα» είπε μεταξύ άλλων ο Ιταλός τεχνικός, με τις δηλώσεις του να τραβούν, δικαιολογημένα, τα βλέμματα.