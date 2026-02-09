Την ώρα που έκανε παράπονα για τη διαιτησία, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι φίλησε στον ώμο τη δημοσιογράφο που του έπαιρνε δηλώσεις!

Η Γιουβέντους γλίτωσε τα χειρότερα την ύστατη στιγμή στο εντός έδρας ματς με τη Λάτσιο, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία. Παράπονα τα οποία εξέφρασε κάνοντας δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης, προχωρώντας και σε μία τουλάχιστον αμήχανη κίνηση προς τη δημοσιογράφο στην οποία μιλούσε!

Η Φεντερίκα Ζίλε κρατούσε το μικρόφωνο όταν ο Ιταλός προπονητής, σχολιάζοντας μαρκάρισμα που έγινε στον Καμπάλ μέσα στην περιοχή, είπε πως «το μαρκάρισμα μπορεί να ερμηνευτεί όπως θέλει κανείς. Μπορώ να αγγίξω το χέρι σου; Μπορώ να σε φιλήσω, να σε χαΐδέψω; Όλα αυτά είναι μορφές επαφής αλλά δεν είναι χτυπήματα», φιλώντας στη συνέχεια τη ρεπόρτερ του DAZN στον ώμο!

Η δημοσιογράφος χαμογέλασε αμήχανα, με το βίντεο να γίνεται αναμενόμενα viral. Άλλοι άσκησαν κριτική στον Σπαλέτι, θεωρώντας πως η κίνησή του ήταν απρεπής, με άλλους να θεωρούν πως ήταν κάτι αυθόρμητο που έγινε χωρίς διάθεση να προσβάλλει ή να κάνει τη δημοσιογράφο να νιώσει άβολα.