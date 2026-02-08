Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο ματς της Μπολόνια με την Πάρμα.

Πρόβλημα μυϊκού τραυματισμού αντιμετώπισε ο Μπάμπης Λυκογιάννης, με τον Έλληνα μπακ να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή στο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος της Μπολόνια με την Πάρμα.

Ο έμπειρος αμυντικός εθεάθη να να πιάνει τον μηρό του κατά τη διάρκεια κούρσας, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τον Μιράντα στο 68ο λεπτό του αγώνα, προκαλώντας προβληματισμό στις τάξεις των Ροσομπλού. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής μετρά φέτος 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, παίρνοντας χρόνο κυρίως στα ματς του Europa League. Η κατάστασή του αναμένεται να αξιολογηθεί σύντομα, με τον Λυκογιάννη να υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.