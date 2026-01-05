Φαουλάρα «πάρε-βάλε» από τον Λυκογιάννη αλλά δεν ήταν αρκετό για την Μπολόνια

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης είχε την ασίστ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Ίντερ αλλά η Μπολόνια δεν απέφυγε την ήττα (3-1).

Η Μπολόνια ηττήθηκε στην έδρα της Ίντερ (3-1) για το πρώτο παιχνίδι του 2026 στη Serie A χωρίς να καταφέρει να σταθεί ανταγωνιστική απέναντι στους «νερατζούρι».

Ωστόσο το παιχνίδι είχε ελληνικό... άρωμα καθώς στο 88ο λεπτό, ο Μπάμπης Λυκογιάννης ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε την ασίστ για να μειώσουν οι «ροσομπλού» και να διαμορφωθεί το τελικό σκορ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας φουλ μπακ εκτέλεσε εντυπωσιακά το φάουλ και ουσιαστικά έβγαλε τον Κάστρο μπροστά από το τέρμα και εν συνέχεια ήρθε το 3-1 για την ιταλική ομάδα. Αυτή ήταν η πρώτη ασίστ του 32χρονου αμυντικού ο οποίος αγωνίστηκε ως βασικός και έπαιξε για πρώτη φορά από τις 29/10.