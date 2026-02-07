Ο Κενάν Γιλντίζ και η Γιουβέντους ενώνουν συμφώνησαν για ένα νέο πολυετές συμβόλαιο, με τον 20χρονο Τούρκο να γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας.

Η Γιουβέντους και ο Κενάν Γιλντίζ κατέληξαν σε προφορική συμφωνία για την υπογραφή ενός νέου, πολυετούς συμβολαίου, το οποίο θα κρατήσει τον Τούρκο στο Τορίνο έως το 2030. Ο 20χρονος εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ενώ το deal αυτό προβλέπει και μία σημαντική αύξηση στις απολαβές του.

Από 1,7 εκατ. ευρώ που παίρνει φέτος, θα λαμβάνει 6 εκατ. ευρώ από εδω και στο εξής, ενώ από το καλοκαίρι ο ετήσιος μισθός του θα αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ, συν τα μπόνους και επιπλέον 6 εκατ. ευρώ για την υπογραφή. Μετά από αυτήν τη νέα συμφωνία, ο Γιλντίζ γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στη Βέκια Σινιόρα, ενώ το καλοκαίρι θα βρεθεί στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Τη φετινή σεζόν, το Νο. 10 των Μπιανκονέρι έχει εννέα γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας κι έναν μέλλοντικό ηγέτη της. Επιπλέον, όπως μετέφεραν οι Ιταλοί, η διοίκηση της Γιουβέντους προγραμματίζει μία μεγαλοπρεπή ανακοίνωση, με εκδηλώσεις στο «Allianz Stadium» και πιθανή παρουσία του προέδρου Έλκαν.