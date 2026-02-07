Γιουβέντους: Ο Γιλντίζ ανανεώνει μέχρι το 2030 και «εκτοξεύονται» οι απολαβές του
Η Γιουβέντους και ο Κενάν Γιλντίζ κατέληξαν σε προφορική συμφωνία για την υπογραφή ενός νέου, πολυετούς συμβολαίου, το οποίο θα κρατήσει τον Τούρκο στο Τορίνο έως το 2030. Ο 20χρονος εξτρέμ αναμένεται να υπογράψει μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, ενώ το deal αυτό προβλέπει και μία σημαντική αύξηση στις απολαβές του.
Από 1,7 εκατ. ευρώ που παίρνει φέτος, θα λαμβάνει 6 εκατ. ευρώ από εδω και στο εξής, ενώ από το καλοκαίρι ο ετήσιος μισθός του θα αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ, συν τα μπόνους και επιπλέον 6 εκατ. ευρώ για την υπογραφή. Μετά από αυτήν τη νέα συμφωνία, ο Γιλντίζ γίνεται ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στη Βέκια Σινιόρα, ενώ το καλοκαίρι θα βρεθεί στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Τη φετινή σεζόν, το Νο. 10 των Μπιανκονέρι έχει εννέα γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας κι έναν μέλλοντικό ηγέτη της. Επιπλέον, όπως μετέφεραν οι Ιταλοί, η διοίκηση της Γιουβέντους προγραμματίζει μία μεγαλοπρεπή ανακοίνωση, με εκδηλώσεις στο «Allianz Stadium» και πιθανή παρουσία του προέδρου Έλκαν.
🚨⚪️⚫️ Juventus reach verbal agreement with Kenan Yildiz and his camp over new long term deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2026
New contract will be valid for the next four years as Yildiz has agreed to put pen to paper with salary increased.
He’s gonna be among the best paid players in the squad. 🇹🇷 pic.twitter.com/FCS7RnlZRF
