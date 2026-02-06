Βερόνα και Πίζα απέδειξαν γιατί μοιράζονται τον πάτο της βαθμολογίας της Serie A, μένοντας στο 0-0.

Βερόνα και Πίζα είχαν την ευκαιρία να ξεκολλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας της Serie A, τον οποίο μοιράζονται, ωστόσο κόλλησαν στο 0-0 και μαζί στην τελευταία θέση του πίνακα, σε απόσταση τριών βαθμών από τη σωτηρία αλλά με ματς παραπάνω.

Ανώτεροι οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο, είχαν ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ αλλά δεν τα κατάφεραν, με τον Όρμπαν να έχει δοκάρι στο 33ο λεπτό. Εντέλει, οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα ισόπαλες, δίχως τέρματα.

Όσο το 0-0 έμενε ανέγγιχτο στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι έπαιρναν θάρρος και άρχισαν να απειλούν, με αποκορύφωμα την κεφαλιά του Μορέο στο 81ο λεπτό, που σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της Βερόνα. Εντέλει, το σκορ δεν άνοιξε ποτέ, με την Πίζα να παραμένει με αυτόν τον τρόπο η μοναδική ομάδα στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα χωρίς διπλό...