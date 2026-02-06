Ο «Αυτοκράτορας» Αντριάνο επέστρεψε στην αγαπημένη του Ίντερ χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στους ανθρώπους της ομάδας.

Ο Αντριάνο βρέθηκε στο Μιλάνο για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και δεν έχασε ευκαιρία να κάνει έκπληξη στην αγαπημένη του Ίντερ. Ο «Αυτοκράτορας» επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο της ομάδας, με τους ανθρώπους του συλλόγου να τον υποδέχονται με χαμόγελα και αγκαλιές μες σε ένα κλίμα ξεχωριστό και συγκινητικό.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος συναντήθηκε ξανά με τον προπονητή της ομάδας και άλλοτε συμπαίκτη του, Κρίστιαν Κίβου, ενώ συνομίλησε και με τους υπόλοιπους παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Τουράμ, στον οποίο υπέγραψε και φανέλα. Ο ιταλικός σύλλογος ανάρτησε και σχετικό βίντεο στα social media από την επίσκεψη του Αντριάνο γράφοντας: «Να συναντάς το είδωλό σου: Μια ταινία με πρωταγωνιστές τον Μάρκους Τουράμ και τον Αντριάνο τον «Αυτοκράτορα».

Ο «Imparatore» άφησε τη Φλαμένγκο το 2001 για τους Νερατζούρι και μαζί τους κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, δύο κύπελλα Ιταλίας καθώς και τρία Super Cup. Σήμερα επέστρεψε σπίτι του και εισέπραξε την αγάπη και τον θαυμασμό, γεγονός που δείχνει το βαθύ δεσμό που ενώνει το Βραζιλιάνο με την ομάδα του Μιλάνου.