Η Ουντινέζε με γκολ νίκης νωρίς στο β΄μέρος λύγισε με 1-0 τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα και την εξόρισε από την πρώτη τετράδα της Serie A.

Εκτός τετράδας έμεινε η Ρόμα μετά την ήττα στο Ούντινε. Η Ουντινέζε άλλωστε χρειάστηκε ένα γκολ για να κάνει τη ζημιά απέναντι στην ομάδα του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι, την οποία υπέταξε με 1-0 και την εξόρισε από την πρώτη τετράδα της Serie A.

Έπειτα από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά μετά την ανάπαυλα κι άνοιξαν το σκορ στο 49΄με σκόρερ τον Εκέλενκαμπ που βρήκε δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Ιταλός τεχνικός έριξε στη μάχη τον Τσιμίκα στο 79΄, με τη Ρόμα να βρίσκει δίχτυα στο 90΄, αλλά το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ του Κριστάντε.

Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τους Μπιανκονέρι να παίρνουν τη νίκη που τους ανέβασε στην 9η θέση, τη στιγμή που οι Τζαλορόσι βλέπουν τις θέσεις για το επόμενο Champions League να ξεμακραίνουν.