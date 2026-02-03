Ίντερ: Τιμωρήθηκαν οι οπαδοί για το καπνογόνο στον Αουντέρο
O αγώνας της Κρεμονέζε με την Ίντερ, πριν δύο μέρες για την 23η αγωνιστική της Serie A, αλλά σημαδεύτηκε από ένα άσχημο περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς οι οπαδοί των Νερατζούρι πέταξαν κροτίδα στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Εμίλ Αουντέρο. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο τραυματισμό του γκολκίπερ και την διακοπή του ματς για να του παραχθούν οι πρώτες βοήθειες.
Ο Αουντέρο παρόλα αυτά σηκώθηκε και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι, στο οποίο η Ίντερ επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες και του Ζιελίνσκι. Το οπαδικό αυτό περιστατικό όμως, στιγμάτισε τον αγώνα με την ομάδα του Μιλάνου να δέχεται τις ανάλογες συνέπειες.
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας αποφάσισε να τιμωρήσει τους οπαδούς της Ίντερ με απαγόρευση μετακίνησης στα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας μέχρι τις 23 Μαρτίου, καθώς και την απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων για τους ίδιους αγώνες σε κατοίκους της Λομβαρδίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και στην αποτροπή επανάληψης περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων.
Από την ποινή αυτή εξαιρείται το ντέρμπι με τη Μίλαν, δεδομένου ότι οι δύο ομάδες μοιράζονται το ίδιο στάδιο. Με το μέτρο αυτό η Ίντερ θα στερηθεί τους οπαδούς της στους αγώνες με Σασουόλο (8/2), Λέτσε (21/2), Φιορεντίνα (22/3)
The Italian Interior Ministry on Tuesday imposed a travel ban on Inter Milan fans until March 23 after a flare thrown from the stands landed near Cremonese goalkeeper Emil Audero during Inter's visit on Sunday. https://t.co/oBA5zhRcZl https://t.co/oBA5zhRcZl— Reuters Sports (@ReutersSports) February 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.