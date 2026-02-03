Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας επέβαλε απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της Ίντερ, στα εκτός έδρας ματς, μέχρι τις 23 Μαρτίου εξαιτίας ρίψης καπνογόνου στον Αουντέρο.

O αγώνας της Κρεμονέζε με την Ίντερ, πριν δύο μέρες για την 23η αγωνιστική της Serie A, αλλά σημαδεύτηκε από ένα άσχημο περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς οι οπαδοί των Νερατζούρι πέταξαν κροτίδα στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Εμίλ Αουντέρο. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο τραυματισμό του γκολκίπερ και την διακοπή του ματς για να του παραχθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο Αουντέρο παρόλα αυτά σηκώθηκε και συνεχίστηκε κανονικά το παιχνίδι, στο οποίο η Ίντερ επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες και του Ζιελίνσκι. Το οπαδικό αυτό περιστατικό όμως, στιγμάτισε τον αγώνα με την ομάδα του Μιλάνου να δέχεται τις ανάλογες συνέπειες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας αποφάσισε να τιμωρήσει τους οπαδούς της Ίντερ με απαγόρευση μετακίνησης στα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας μέχρι τις 23 Μαρτίου, καθώς και την απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων για τους ίδιους αγώνες σε κατοίκους της Λομβαρδίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και στην αποτροπή επανάληψης περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων.

Από την ποινή αυτή εξαιρείται το ντέρμπι με τη Μίλαν, δεδομένου ότι οι δύο ομάδες μοιράζονται το ίδιο στάδιο. Με το μέτρο αυτό η Ίντερ θα στερηθεί τους οπαδούς της στους αγώνες με Σασουόλο (8/2), Λέτσε (21/2), Φιορεντίνα (22/3)