Η Ίντερ πέρασε από την έδρα της Κρεμονέζε με 2-0 και συνεχίζει απτόητη στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι Νερατζούρι έκαναν την τέταρτη σερί νίκη και είναι στο +8 από τη Μίλαν, με ματς περισσότερο. Στον αντίποδα η ομάδα της Κρεμόνα παλεύει στη ζώνη της παραμονής.

Σε ένα ματς με εκρηκτική ατμόσφαιρα, η ομάδα του Κίβου ήταν καλύτερη σε όλο τον αγώνα. Στο 16' ο Λαουτάρο πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντιμάρκο και έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ο Νερατζούρι ανέβασαν ρυθμό και στο 31' ήρθε και το δεύτερο τέρμα. Ο Ζιελίνσκι παίρνει την πάσα του Ενρίκιε λίγο έξω από την περιοχή και με ένα εντυπωσιακό, δυνατό σουτ σημάδεψε στο δεξί παραθυράκι της αντίπαλης εστίας για το 2-0.

Στο 49' το παιχνίδι σταμάτησε εξαιτίας ενός καπνογόνου που εκτοξεύτηκε προς τον τερματοφύλακα της Κρεμονέζε, Αουντέρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να σταματήσει το παιχνίδι για μερικά λεπτά. Παρόλα αυτά, ο γκολκίπερ σηκώθηκε και το ματς συνεχίστηκε. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απειλήσουν με μια καλή στιγμή στα τελευταία λεπτά του αγώνα αλλά το σουτ του Ζερμπίν δεν βρήκε στόχο, με το τελικό σκορ να παραμένει 2-0.