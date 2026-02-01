Κρεμονέζε - Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Αουντέρο από καπνογόνο των οπαδών των Νερατζούρι
Η Κρεμονέζε υποδέχτηκε την Ίντερ για την 23η αγωνιστική της Serie A, αλλά ακόμη ένα οπαδικό επεισόδιο στιγμάτισε τον αγώνα. Στο 49' οι οπαδοί της Ίντερ εκτόξευσαν ένα καπνογόνο προς τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Αουντέρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μείνει στο έδαφος για μερικά λεπτά. Ο διαιτητής αναγκάστηκε όπως ήταν λογικό να διακόψει το παιχνίδι ώστε ο παίκτης να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Αουντέρο φέρεται να έκανε νόημα ότι δεν ακούει καλά από το ένα αυτί, παρόλα αυτά σηκώθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Οι Νερατζούρι θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με ποινή ή πρόστιμο. Οι ποδοσφαιριστές της Ίντερ μετά το περιστατικό κατευθύνθηκαν στην εξέδρα των φιλάθλων τους και τους ζήτησαν να ηρεμήσουν.
🤬VERGOGNA ALLO ZINI🤬— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 1, 2026
‼️Dal settore degli interisti viene lanciato un petardo verso #Audero: l'oggetto esplode a una manciata di centimetri dal portiere della #Cremonese, crollato a terra stordito...😰
😤Arbitro, giocatori dell'#Inter e non solo sono corsi da Audero guardando… pic.twitter.com/yMtFhRuNze
