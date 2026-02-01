Κρεμονέζε - Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Αουντέρο από καπνογόνο των οπαδών των Νερατζούρι

audero88

Οι οπαδοί της Ίντερ πέταξαν καπνογόνο στον τερματοφύλακα της Κρεμονέζε, Αουντέρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να σταματήσει το ματς για λίγα λεπτά.

Η Κρεμονέζε υποδέχτηκε την Ίντερ για την 23η αγωνιστική της Serie A, αλλά ακόμη ένα οπαδικό επεισόδιο στιγμάτισε τον αγώνα. Στο 49' οι οπαδοί της Ίντερ εκτόξευσαν ένα καπνογόνο προς τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Αουντέρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μείνει στο έδαφος για μερικά λεπτά. Ο διαιτητής αναγκάστηκε όπως ήταν λογικό να διακόψει το παιχνίδι ώστε ο παίκτης να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Αουντέρο φέρεται να έκανε νόημα ότι δεν ακούει καλά από το ένα αυτί, παρόλα αυτά σηκώθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Οι Νερατζούρι θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με ποινή ή πρόστιμο. Οι ποδοσφαιριστές της Ίντερ μετά το περιστατικό κατευθύνθηκαν στην εξέδρα των φιλάθλων τους και τους ζήτησαν να ηρεμήσουν.

     

