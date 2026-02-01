Παρότι αγωνίστηκε σε όλο σχεδόν το ματς με παίκτη παραπάνω, η Κόμο κόλλησε στο 0-0 με την Αταλάντα εντός έδρας, χάνοντας και πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Μπορεί να είδε την αποβολή του Άχανορ στο όγδοο μόλις λεπτό για εκτός φάσης χτύπημα σε αντίπαλο να της χαρίζει ένα απροσδόκητο αριθμητικό πλεονέκτημα από πολύ νωρίς, ωστόσο η Κόμο δεν άδραξε την ευκαιρία και έμεινε στο 0-0 με την Αταλάντα εντός έδρας.

Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα, που αγωνίστηκε για 59 λεπτά και δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, είδε με τον τρόπο αυτόν να μπαίνει τέλος στο νικηφόρο σερί τριών αγωνιστικών που έτρεχε, με αποτέλεσμα να παραμείνει έκτη στη βαθμολογία της Serie A. Μάλιστα, το σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγκας κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις για χέρι του Σκαλβίνι, όμως ο Παζ απέτυχε να το μετρατρέψει σε γκολ, με τον, ανίκητο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, Καρνεσέκι να αποκρούει και να δίνει τον βαθμό της ισοπαλίας στους Μπεργκαμάσκι!

Τορίνο – Λέτσε 1-0

Η Τορίνο επέστρεψε στις νίκες μία εβδομάδα μετά τη συντριβή στο Κόμο, επικρατώντας 1-0 της Λέτσε εντός έδρας και πανηγυρίζοντας έτσι τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα μετά από σχεδόν έναν μήνα. Το γκολ του Άνταμς στο 29ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με την Γκρανάτα να ανεβαίνει έτσι στη 13η θέση της βαθμολογίας, με τους ηττημένους από την άλλη να παραμένουν 17οι και στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη.