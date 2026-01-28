Η Κόμο πέρασε νικηφόρα (3-1) από το «Αρτέμιο Φράνκι», απέκλεισε τη Φιορεντίνα στη φάση των «16» και συνεχίζει ακάθεκτη. Τραυματίστηκε ο Δουβίκας.

Η Κόμο εντυπωσιάζει και στο Coppa Italia, κάτι που αποτυπώθηκε και στο «Αρτέμιο Φράνκι». Η ομάδα του Φάμπρεγας επικράτησε 3-1 της Φιορεντίνα και βρέθηκε στα προημιτελικά του κυπέλλου. Μελανό σημείο ο τραυματισμός του Δουβίκα, ο οποίος αποχώρησε στο 28ο λεπτό και θα υποβληθεί το πρωί της Τετάρτης σε εξετάσεις. Η Φιορεντίνα μπήκε δυνατά, πίεσε και στο 7ο λεπτό ο Πίκολι άνοιξε το σκορ. Η απάντηση ήταν άμεση και στο 20' ο Ρομπέρτο έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Η παρουσία του Παζ ήταν εξαιρετική, αφού στο 60' πέτυχε το γκολ της ανατροπής. Η Φιορεντίνα πίεσε για την ισοφάριση, αλλά στις καθυστερήσεις ο Μοράτα διαμόρφωσε το 3-1. Στον επόμενο γύρο η Κόμο θα αντιμετωπίσει σε μονό παιχνίδι τη Νάπολι.