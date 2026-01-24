Οι Βεστφαλοί έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα της Ευρώπης, όπως αναφέρει η BILD.

Ως ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα στην Ευρώπη αναφέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η γερμανική BILD, με το διεθνές και έγκριτο μέσο να συνδέει τον Έλληνα άσο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο ποδοσφαιριστής της Γκενκ είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα «διαμάντια» που έχουν στο στόχαστρό τους και υπό «στενή» παρακολούθηση οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, με τους Βεστφαλούς ωστόσο να εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουν.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το προπονητικό τιμ της Μπορούσια έχει πειστεί για τις ικανότητες του 18χρονου παίκτη, ο οποίος αρέσει πάρα πολύ, ωστόσο υπάρχει ένα «αγκάθι» στην υπόθεση. Αυτό είναι η χρηματιστηριακή αξία του Καρέτσα, η οποία τη δεδομένη στιγμή εκτιμάται στα 28 εκατ. ευρώ, επομένως οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται πως δύσκολα θα βρουν deal με τη Γκενκ κάτω από τα 35 εκατ. «χαρτιά».

Σημειώνεται ωστόσο πως η όλη κατάσταση μπορεί να προχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι, αν η Ντόρτμουντ πουλήσει ορισμένους ποδοσφαιριστές της από το τρέχον ρόστερ. Παράλληλα, τονίζεται πως το wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι και υπό την παρακολούθηση των σκάουτερ της Μπόρνμουθ.