Καρέτσας: Για τα καλά στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ, γράφει η BILD
Ως ένα από τα πιο περιζήτητα ταλέντα στην Ευρώπη αναφέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα η γερμανική BILD, με το διεθνές και έγκριτο μέσο να συνδέει τον Έλληνα άσο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Ο ποδοσφαιριστής της Γκενκ είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα «διαμάντια» που έχουν στο στόχαστρό τους και υπό «στενή» παρακολούθηση οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, με τους Βεστφαλούς ωστόσο να εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουν.
Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το προπονητικό τιμ της Μπορούσια έχει πειστεί για τις ικανότητες του 18χρονου παίκτη, ο οποίος αρέσει πάρα πολύ, ωστόσο υπάρχει ένα «αγκάθι» στην υπόθεση. Αυτό είναι η χρηματιστηριακή αξία του Καρέτσα, η οποία τη δεδομένη στιγμή εκτιμάται στα 28 εκατ. ευρώ, επομένως οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται πως δύσκολα θα βρουν deal με τη Γκενκ κάτω από τα 35 εκατ. «χαρτιά».
Σημειώνεται ωστόσο πως η όλη κατάσταση μπορεί να προχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι, αν η Ντόρτμουντ πουλήσει ορισμένους ποδοσφαιριστές της από το τρέχον ρόστερ. Παράλληλα, τονίζεται πως το wonderkid του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι και υπό την παρακολούθηση των σκάουτερ της Μπόρνμουθ.
📢| Der BVB ist an Konstantinos Karetsas (18, ZOM) von KRC Genk interessiert und hat alle Informationen über den Griechen eingeholt. Problem: Das Juwel wäre nicht unter 35 Mio. € zu haben. Erst wenn Spieler im Sommer verkauft werden, könnte das Thema heißer werden.— BVB Newsflash (@bvbnewsflash) January 23, 2026
