Δουβίκας: «Περίμενα την ευκαιρία μου, έκανα ό,τι περνούσε απ' το χέρι μου»

Ο Τάσος Δουβίκας μίλησε στα media μετά τη νίκη της Κόμο με 6-0 κόντρα στην Τορίνο, στην οποία ο Έλληνας φορ σημείωσε ο δύο τέρματα.

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Τάσος Δουβίκας στην μεγαλοπρεπή νίκη της Κόμο με 6-0 απέναντι στην ιστορική Τορίνο. Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός σκόραρε δις στην επικράτηση της ομάδας επί της «Γκρανάτα».

Ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό, όταν δέχθηκε την μπαλιά του Ντα Κούνια κι έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έμεινε όρθιος από το μαρκάρισμα του αντίπαλου αμυντικού και τελείωσε σωστά τη φάση ανοίγοντας το σκορ.

Έπειτα στο 66' σημείωσε ξανά νέο τέρμα για να κάνει το 4-0, όταν πήρε την κάθετη πάσα του Μπατούρινα, πέρασε και τον κίπερ της Τορίνο και πλάσαρε προ κενής εστίας.

Μετά το φινάλε του αγώνα ο Τάσος Δουβίκας μίλησε στα media για την τρομερή πορεία της ομάδας του την φετινή σεζόν, αλλά και για την υπομονή που έδειξε μέχρι να πάρει τις ευκαιρίες του.

«Είναι απίστευτο αυτό που κάνουμε. Πιστεύω ότι όλα είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται σταδιακά εδώ. Βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και αυτός είναι ο στόχος μας για τη φετινή σεζόν. Νομίζω ότι τον υπηρετούμε και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.

Ήμουν υπομονετικός, περίμενα την ευκαιρία μου και προσπάθησα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε παιχνίδι. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου.

Νομίζω ότι ο στόχος μας ως ομάδα είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς: να γινόμαστε καλύτεροι σε κάθε αγώνα. Προφανώς υπάρχουν και υψηλότεροι στόχοι, αλλά για εμάς προέχει η πορεία, βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι».