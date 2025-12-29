Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (29/12).

Μπήκαμε αισίως στην τελευταία εβδομάδα του 2025 και η αθλητική δράση δεν σταματάει, με το Κόπα Άφρικα σε πρώτο πλάνο.

Στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten κάνουν την εμφάνισή τους, με τους Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη να σχολιάζουν όλη την επικαιρότητα και τα μεταγραφικά σενάρια και τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη να μεταφέρουν το ρεπορτάζ.

Στις 16:00 έχουμε το All Star Game των γυναικών στο μπάσκετ (ΕΡΤ2), ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η αναμέτρηση της Ανγκόλας με την Αίγυπτο για το Κόπα Άφρικα (18:00, ΕΡΤ 2), παράλληλα με το Ζιμπάμπουε - Νότια Αφρική (ΕΡΤ 3 Σπορτς).

Αργότερα (21:00, ΕΡΤ 2) το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί θέλει τη νίκη κόντρα στη Ζάμπια, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει και η αναμέτρηση Κομόρες - Μάλι (ΕΡΤ 3 Σπορτς). Το πρόγραμμα κλείνει με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς στις 21:45 η Ρόμα φιλοξενεί την Τζένοα (Cosmote Sport 1) και η Πόρτο την Άβες (22:15, Cosmote Sport 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας