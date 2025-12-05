Ξεκάθαρος ο Μανδάς για το μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με τη Λάτσιο αλλά και με κανέναν άλλον σύλλογο»

Μετά την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Μίλαν, ο Χρήστος Μανδάς μίλησε για το μέλλον του αλλά και τη δουλειά που κάνει για να αρπάξει την ευκαιρία του στη Λάτσιο.

Την υπογραφή του στην σπουδαία πρόκριση της Λάτσιο στα προημιτελικά κόντρα στη Μίλαν (1-0) έβαλε ο Χρήστος Μανδάς , ο οποίος ήταν εξαιρετικός και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Αποκορύφωμα είναι η τρομερή επέμβαση που έκανε στο βολέ του Πούλισικ όσο το ματς ήταν χωρίς σκορ ενώ αποθεώθηκε από τα ιταλικά ΜΜΕ για τη συνολική του εμφάνιση παρότι ήταν το πρώτο του ματς στη φετινή σεζόν.

Ο ίδιος κλήθηκε να μιλήσει σχετικά με τον αγώνα αλλά και το μέλλον του στον ιταλικό σύλλογο, λέγοντας: «Δεν έχω μιλήσει με τον σύλλογο. Είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά και περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βελτιωθώ, αλλά δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα».

Για το ματς είπε: «Είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα όταν χρειαστεί. Σήμερα ήταν ένας καλός αγώνας: ήταν πολύ σημαντικό που παίξαμε, είμαι χαρούμενος Η ομάδα είναι ενωμένη, βοηθάμε ο ένας τον άλλον: αυτός είναι ο τρόπος εργασίας μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, είμαστε μια καλή ομάδα: είναι σημαντικό, ας συνεχίσουμε έτσι».