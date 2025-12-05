Ο Χρήστος Μανδάς πήρε την ευκαιρία του στο κύπελλο Ιταλίας και έδειξε στον Μαουρίτσιο Σάρι γιατί αξίζει να λάβει τα γάντια βασικού και στο πρωτάθλημα.

Η Λάτσιο κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας καθώς επικράτησε με 1-0 της Μίλαν και την πέταξε εκτός συνεχείας του θεσμού, έχοντας τον Χρήστο Μανδά σε εξαιρετικό βράδυ.

Ο Έλληνας κίπερ έκανε το ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν και άρπαξε την ευκαιρία από τον Μαουρίτσιο Σάρι, διατηρώντας την εστία του ανέπαφη κόντρα στους «ροσονέρι», πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας έχει γίνει μήλον της έριδος όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta και κόντρα στη Μίλαν επαλήθευσε ότι είναι... παρών και έτοιμος να λάβει τα γάντια του βασικού και στο πρωτάθλημα.

Simplesmente Christos Mandas 🧤⚽❌



Nos últimos minutos, meteu essa defesa no chute do Pulisic!



Copa Itália é na SportyNet 🇮🇹#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/pfmsljPeyJ December 4, 2025

Μάλιστα, ο ίδιος είχε μία δύσκολη απόκρουση απέναντι στον Κρίστιαν Πούλισικ, ο οποίος έκανε το σουτ ανενόχλητός και με βολέ στα όρια της περιοχής, με τον Μανδά να αποκρούει εντυπωσιακά στη γωνιά του και να κρατά το μηδέν στην εστία του.

Από την πλευρά τους, τα ιταλικά ΜΜΕ αλλά και οι χρήστες του «Χ» αποθέωσαν τον 24χρονο πορτιέρε για την εμφάνιση του, με τους περισσότερους να γράφουν «ο Σάρι είδε την αξία του» ή «ήρθε η ώρα να γίνει μόνιμα βασικός, είναι τρομερό αυτό το παιδί».

Η «Corriere dello Sport» γράφει στο πρωτοσέλιδο «ο Μανδάς σταμάτησε τον Πούλισικ» ενώ στις κριτικές των ΜΜΕ βλέπεις ατάκες όπως: «ήρωας ο Μανδάς», «η Λάτσιο στα προημιτελικά με υπογραφή Ζακάνι και Μανδά» και «κατέβασε ρολά κόντρα στη Μίλαν ο Μανδάς αρπάζοντας την ευκαιρία του Σάρι».