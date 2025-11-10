Ντεμπούτο, clean sheet και... δάκρυα: Ποιος είναι ο 17χρονος Μάσιμο Πεσίνα που κράτησε το «μηδέν» κόντρα στη Νάπολι

Είσαι 17 ετών, κάνεις από το... πουθενά ντεμπούτο και είσαι απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι. Κρατάς το μηδέν, η ομάδα του κερδίζει και στο τέλος, με δάκρυα στα μάτια όλοι σε αποθεώνουν. Δεν είναι παραμύθι αλλά το όνειρο του Μάσιμο Πεσίνα της Μπολόνια που έγινε πραγματικότητα.

Στα 17 μας δεν είχαμε και πολλά να μας απασχολούν. Άλλοι είχαν άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, άλλοι για τους βαθμούς στο σχολείο, άλλοι για τις ερωτικές και φιλικές σχέσεις τους, ακόμα και για το τι θα κάνουν στο μέλλον. Ακόμα λιγότερα πράγματα μας συγκινούσαν. Είναι εκείνη η μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση, όμως κάποια «παιδιά», τη ζουν πολύ γρήγορα. Πιο έντονα.

Κάτι τέτοιο συνέβη στον Μάσιμο Πεσίνα. Ένα 17χρονο αγόρι που κοιτάζει τον κόσμο από τα 2,02 μέτρα και κατάγεται από ένα χωριό στο Μπέργκαμο ονόματι Αλτζάνο Λομπάρντο στην Ιταλία. Που να ήξερε πριν πέντε χρόνια που πέρασε το κατώφλι του προπονητικού κέντρου της Μπολόνια, ότι θα ζούσε μία τέτοια στιγμή και τόσο σύντομα.

Τραυματισμός του Σκορούπσκι στο 8ο λεπτό και ο Βινσέντσο Ιταλιάνο ρίχνει στη μάχη τον 17χρονο πορτιέρε, δίνοντας την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το επαγγελματικό ντεμπούτο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας. Χόιλουντ, Ελμάς, Πολιτάνο και άλλα αστέρια στάθηκαν απέναντι στον υψηλόσωμο τερματοφύλακα.

Το αποτέλεσμα; Δεν δέχτηκε γκολ, η Μπολόνια νίκησε με 2-0 και μείωσε στο -1 από τους Ναπολιτάνους και ο νεαρός τερματοφύλακας αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του που τον σήκωσαν στον αέρα, έλαβε το respect του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς και έβαλε τα κλάματα από συγκίνηση.

Όλα αυτά, είναι η κατάλληλη ασίστ για το Gazzetta ώστε να σας τον παρουσιάσει και να συστήσει τον νέο... Ντοναρούμα όπως τον λένε στην Ιταλία.

Η απόφαση να μετακομίσει στην Μπολόνια στα 12 και Πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ17 Ιταλίας

Γεννημένος στην Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα σε ένα χωριό κοντά στο Μπέργκαμο, την Αλτζάνο Λομπάρντο, ο μικρός Μάσιμο έδειξε από νωρίς τις ποδοσφαιρικές ικανότητες και δεν άργησε να μπει γρήγορα σε ακαδημία ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα.

Οι ικανότητες κάτω από τα δοκάρια σε συνδυασμό με το ύψος του, έκαναν αρκετούς συλλόγους να τον πλησιάσουν. Η Μπολόνια ήταν εκείνη που έπεισε τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια του για να αναλάβει την ποδοσφαιρική του εξέλιξη, με αποτέλεσμα ο 12χρονος, τότε, Μάσιμο να χρειαστεί να διανύσει συνολικά 250 χιλιόμετρα για να μετακομίσει στην πόλη.

A professional debut for 17-year-old Massimo Pessina! 🧤#BolognaNapoli pic.twitter.com/dJgSJnaIs8 — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 9, 2025

Εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να βρεθεί στην πρώτη ομάδα αφού το ταλέντο του ξεπερνούσε αρκετά την ηλικία του, για αυτό βρέθηκε σε μεγαλύτερο τμήμα από αυτό που έπρεπε. Στα 15 του ήταν ενεργό μέλος της 17, στα 16 του έπαιξε στο Youth League που είναι επίπεδο Κ16 και αγωνίστηκε και με την Κ20 (Primavera).

Αποκορύφωμα ωστόσο, ήταν το EURO Κ17 όπου στέφθηκε πρωταθλητής με την Ιταλία. Από τους μικρότερους ηλικιακά στο ρόστερ, ο Πεσίνα ξεκίνησε το τουρνουά ως αναπληρωματικός, έπαιξε κόντρα στη Σουηδία στο τελευταίο ματς του ομίλου (είχε κλειδώσει την πρόκριση η Ιταλία) και έπειτα ξανά στον πάγκο στα προημιτελικά με την Αγγλία.

Ωστόσο ο προπονητής των Ιταλών αποφάσισε να τον ρίξει ως βασικό τόσο κόντρα στη Δανία όπου έκανε απίθανο ματς και κράτησε το μηδέν στην εστία του (1-0) όσο και στον μεγάλο τελικό με την Πορτογαλία όπου εξίσου δεν δέχτηκε γκολ παρά την πίεση των αντιπάλων. Αποτέλεσμα ήταν να κατακτήσει το EURO Κ17 της χώρας του με νίκη 3-0 και να ανεβάσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Το φιλί του Σκορούπσκι, τα αστέρια της Νάπολι και η αγκαλιά από τον αντίπαλο τερματοφύλακα

Και φτάνουμε στο απόγευμα της 9ης Νοεμβρίου. Το «Stadio Renato Dall'Ara» είναι κατάμεστο καθώς η Μπολόνια φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι. Μόλις στο 8ο λεπτό, η ατυχία χτυπά την πόρτα του Ιταλιάνο καθώς βλέπει τον βασικό του τερματοφύλακα, τον Σκορούπσκι να αποχωρεί με τραυματισμό από το παιχνίδι.

Στον πάγκο έχει δύο επιλογές. Τον 18χρονο Ούκο Χάπονεν και τον 17χρονο Μάσιμο Πεσίνα. Ο δεύτερος αποτελεί την επιλογή του. Δεν προλαβαίνει καν να κάνει ζέσταμα ούτε να καταλάβει ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνει επαγγελματικό ντεμπούτο πριν καν ενηλικιωθεί.

🔴🔵 Débuts professionnels à seulement 17 ANS pour Massimo Pessina !! 😯🧤



Le colosse de 2m02, formé à Bologne, remplace Skorupski blessé dès la 8e minute face au Napoli, alors que Ravaglia était déjà forfait 🚑



Premier match à domicile face au champion en titre : le rêve !🤩🇮🇹 pic.twitter.com/tt3HCYmGBd November 9, 2025

Ο 34χρονος Πολωνός τερματοφύλακας τον πλησιάζει πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, κάτι του λέει και τον φιλά στο κεφάλι πριν τον αφήσει να πάρει τη θέση του. Άλλωστε όταν ο Πεσίνα γεννήθηκε, ο Σκορούπσκι ήταν στην ίδια φάση με εκείνον, δηλαδή λίγο πριν το επαγγελματικό ντεμπούτο του με την Γκόρνικ.

Ο υψηλόσωμος τερματοφύλακας παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια. Το άγχος και η πίεση έχουν καλυφθεί πίσω από τα μάτια του που ήταν στο 100% focus για όλο το ματς. Η εξέδρα να τον εμψυχώνει, να παραληρεί σε κάθε του επέμβαση. Το δοκάρι στάθηκε σύμμαχος του την ίδια στιγμή που μπροστά του στέκονταν μερικά αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Χόιλουντ, ο Ελμάς, ο Πολιτάνο, ο ΜακΤόμινεϊ, ο Νόα Λάνγκ, ο Νέρες και άλλοι παίκτες υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε. Στο τελευταία σφύριγμα, κανένας από αυτούς δεν τον είχε νικήσει. Ο Πεσίνα κράτησε το μηδέν στην εστία, πρόσφερε στα μέγιστα για να νικήσει η Μπολόνια με 2-0 και στο τέλος, είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς να τον παίρνει αγκαλιά και τον συγχαίρει, ζώντας το δικό του όνειρο.

La joie de Pessina après son premier match en pro face à Naples ! 🥹🌟



C'est des images que l'on aime voir ! ❤️🇮🇹



📽️ @Bolognafc1909 ~ @BolognaFC1909en pic.twitter.com/yp16JqkfE1 — Bologna FC France 🇨🇵 (@BologneFRA) November 9, 2025

Τα δάκρυα στο φινάλε ήταν η μετατροπή του ονείρου σε πραγματικότητα!

Αποκορύφωμα του αγώνα αλλά και όλης της αγωνιστικής της Serie A δεν θα μπορούσε να είναι κάτι πέρα από τα δάκρυα αυτού του παιδιού. Αυτό το «ουφ» που έκανε και άφησε όλο το άγχος και την ένταση να βγει σε συνδυασμό με το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του, έφεραν δάκρυα χαράς για αυτόν τον... γίγαντα που λύγισε μπροστά στο όνειρό του.

Οι συμπαίκτες και το επιτελείο πήγε αμέσως κοντά του, τον αγκάλιασαν, τον «πείραξαν» και στο τέλος, τον... σήκωσαν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα μπροστά στους οπαδούς της ομάδας που συμμετείχαν στο «πάρτι» του επαγγελματικού του ντεμπούτου.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον λένε νέο... Ντοναρούμα καθώς έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά και σε συνδυασμό με το επαγγελματικό του ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 18, δεν είναι απίθανο να μας απασχολήσει το όνομά του και στο άμεσο μέλλον.