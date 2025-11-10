Ποιος είναι ο 13χρονος Νταβίντ Μορένο που έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα όλων, οργιάζοντας με την ομάδα της Μπαρτσελόνα;

Για ακόμα μια φορά στην Ισπανία, βάζουν κάποιο παιδί κάτω από τη σκιά του Λιονέλ Μέσι. Ο 13χρονος με τον οποίο καταπιάνεται η Marca, κάνει... παπάδες στη Μασία κι όπως καταλαβαίνετε τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του.

Το όνομα του Μέσι, από την άλλη, έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και παρόλο που πλέον αγωνίζεται στην Αμερική, φαίνεται ότι ο Αργεντινός θα είναι στο σύλλογο για πάντα. Στην Ισπανία ονειρεύονται να ξαναδούν έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Λέο, και παρότι ο Λαμίν Γιαμάλ ήδη δείχνει ορισμένες παρόμοιες αρετές, από τη Μασία προέκυψε ακόμα ένας ταλαντούχος νεαρός που δίνει ελπίδα για το μέλλον του καταλανικού συλλόγου.

Νταβίν Μορένο: Ο 13χρονος που ήδη συγκρίνεται με τον Μέσι

Πρόσφατα ήρθε στο φως η ιστορία ενός 13χρονου που λάμπει στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και εντυπωσιάζει όχι μόνο με το παιχνίδι και τα γκολ του, αλλά και με την απίστευτη ομοιότητά του με τον Λιονέλ Μέσι ως προς τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του.

Πρόκειται για τον Νταβίντ Μορένο, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στη Λεβάντε, αλλά το 2023 σε ηλικία μόλις 11 ετών εντάχθηκε στη Μπαρτσελόνα και από τότε έχει τραβήξει την προσοχή όλων. Ο Μορένο είναι αριστεροπόδαρος και, αν παρόλο που αγωνίζεται κυρίως ως μέσος, προωθείται συχνά στην επίθεση. Οι κινήσεις του με την μπάλα θυμίζουν έντονα τον Μέσι, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Επιπλέον, την περασμένη σεζόν σημείωσε 28 γκολ, δείχνοντας πως διαθέτει και το ένστικτο του σκόρερ που χαρακτήριζε τον Λέο.

Φυσικά, είναι σαφές ότι δε θα υπάρξει ποτέ άλλος Μέσι, όμως η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να καλλιεργεί νέα ταλέντα, ελπίζοντας πως η περίπτωση του Γιαμάλ θα επαναληφθεί κι ότι το μέλλον του συλλόγου θα παραμείνει εξασφαλισμένο για πολλά ακόμα χρόνια.