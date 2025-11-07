Φιορεντίνα: Ανακοίνωσε την πρόσληψη Βανόλι στην τεχνική ηγεσία
Ήταν κοινό μυστικό πως η Φιορεντίνα είχε καταλήξει στην περίπτωση του Πάολο Βανόλι για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας μετά την απομάκρυνση του Στέφανο Πιόλι και πλέον τα δημοσιεύματα από την Ιταλία απέκτησαν υπόσταση μέσω επίσημης επιβεβαίωσης.
Όπως έγινε γνωστό η Φιορεντίνα έδωσε τα χέρια με τον 53χρονο τεχνικό, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο των Βιόλα μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου.
Με παρελθόν σε Σπαρτάκ Μόσχας, Βενέτσια και Τορίνο, ο Ιταλός κρίθηκε από τη διοίκηση ως η κατάλληλη επιλογή για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση στους Βιόλα που βρίσκονται βυθισμένοι στον πάτο της Serie A έπειτα από ένα καταστροφικό ξεκίνημα στη σεζόν.
«Ο Βανόλι είναι ο νέος προπονητής της Φιορεντίνα. Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι ο Πάολο Βανόλι είναι ο νέος προπονητής της πρώτης ομάδας των Βιόλα» ήταν η συνοπτική ανακοίνωση των Ιταλών, μέσω της οποίας επιβεβαιώθηκε παράλληλα πως η Φιορεντίνα θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στις 22 Νοεμβρίου για το Conference League με τον Βανόλι στην άκρη του πάγκου.
Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 7, 2025
ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/KImMrLa1mx
