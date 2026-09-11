One man show του Φράνκο Μασταντουόνο, ο οποίος με χατ τρικ σμπαράλιασε τη Βενέτσια και οδήγησε τη Φιορεντίνα στη νίκη με 4-2.

Τέτοια βλέπει η Φιορεντίνα (και η Ρεάλ) και τρίβει τα χέρια της! Η απόφαση να αποκτήσει ως δανεικό τον Φράνκο Μασταντουόνο από τους Μαδριλένους έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς, με τον Αργεντινό να μετατρέπει σε προσωπικό show την αναμέτρηση απέναντι στη Βενέτσια. Με δικό του χατ τρικ άλλωστε, οι Βιόλα διέλυσαν με 4-2 τη Βενέτσια με ανατροπή και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μετά από τρεις σερί ήττες.

Μετά το προβάδισμα των γηπεδούχων με γκολ του Άνταμς στο 22΄, ο νεαρός εξτρέμ το πήρε πάνω του κι έφερε τούμπα το ματς με δυο γκολ μέσα σε ένα λεπτό! (29΄, 30΄). Στο 66΄ήταν η σειρά του Πελεγκρίνο να βρει δίχτυα για το 3-1, προτού ο Μασταντουόνο ολοκληρώσει το προσωπικό του χατ τρικ στο 84΄για το 4-1 για να γράψει ιστορία.

Κάπως έτσι άλλωστε, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Φιορεντίνα που πετυχαίνει χατ τρικ σε αγώνα της Serie A στα 19 του χρόνια. Το μόνο που κατάφερε η Βενέτσια ήταν να μαζέψει τη διαφορά δυο λεπτά αργότερα με γκολ του Αϊνάτ.