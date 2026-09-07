Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πάολο Βανόλι, που είχε αποχωρήσει από την ομάδα μόλις τον Ιούνιο.

Ο Πάολο Βανόλι αντικατέστησε τον Στέφανο Πιόλι στον πάγκο της Φιορεντίνα τον Νοέμβριο του 2025 και, παρότι η ομάδα απέφυγε τον υποβιβασμό στο τέλος μιας δύσκολης σεζόν, οι διοικούντες είχαν αποφασίσει να μην συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον 54χρονο προπονητή, φέρνοντας τον Φάμπιο Γκρόσο στη θέση του.

Τώρα, ο άλλοτε μπακ χαφ των Βιόλα αλλά και του... Ακράτητου (2005/06) επιστρέφει στο Αρτέμιο Φράνκι, μετά την απόλυση του πρωταθλητή κόσμου με την Ιταλία το 2006! Με το καμάρι της Φλωρεντίας να έχει ξεκινήσει τη σεζόν στη Serie A με τρεις ήττες, πάρθηκε η απόφαση να απομακρυνθεί ο Γκρόσο και στη θέση του να επιστρέψει ο προκάτοχός του, έχοντας εκ νέου μπροστά του το δύσκολο έργο να συνεφέρει την ομάδα.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Φιορεντίνα ανακοινώνει ότι η τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας των Bιόλα ανατίθεται στον προπονητή Πάολο Βανόλι. Ο προπονητής λαμβάνει τις θερμές μας ευχαριστίες για το γεγονός ότι αποδέχθηκε αμέσως, με ενθουσιασμό, την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας. Ο Βανόλι θα πραγματοποιήσει το πρώτο του προπονητικό πρόγραμμα σήμερα το απόγευμα.