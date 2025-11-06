Φιορεντίνα: Με Βανόλι στο τιμόνι στο ματς με την ΑΕΚ
Οριστική θεωρείται πλέον η συμφωνία ανάμεσα στη Φιορεντίνα και τον Πάολο Βανόλι. Ο 53χρονος Ιταλός τεχνικός είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Βιόλα, διαδεχόμενος τον Στέφανο Πιόλι, ο οποίος απολύθηκε μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη Serie A.
Η Φιορεντίνα δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, μετρώντας 0 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες, γεγονός που την έχει φέρει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βανόλι θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο νέος τεχνικός των «βιόλα» θα καθίσει στον πάγκο τους στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στις 27 Νοεμβρίου (22:00), στο «Αρτέμιο Φράνκι», για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
🚨🟣 Paolo Vanoli, set to sign contract at Fiorentina until June 2026 plus option for further season.November 6, 2025
He’s replacing Stefano Pioli, sacked on Monday. pic.twitter.com/bAVXIDBwnJ
Ο Ιταλός τεχνικός έχει περάσει στο παρελθόν από τους πάγκους των Σπαρτάκ Μόσχας, Βενέτσια και Τορίνο, με την τελευταία να είναι και η πιο πρόσφατη ομάδα του, την οποία οδήγησε στην 11η θέση της Serie A τη σεζόν 2024-25. Το Σάββατο (8/11), οι «βιόλα» ταξιδεύουν στο «Stadio Luigi Ferraris» για να αντιμετωπίσουν την Τζένοα, τότε σύμφωμα με το «Gazzetta dello sport» θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Βιόλα.
