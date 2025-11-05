Ο Ρομπέρτο Γκορέτι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της Φιορεντίνα, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Η Φιορεντίνα ανακοίνωσε τον Ρομπέρτο Γκορέτι ως νέο αθλητικό διευθυντή, μετά την παραίτηση του Ντανιέλε Πραντέ. Ο Γκορέτι, που μέχρι φέτος ήταν τεχνικός διευθυντής, αναλαμβάνει την ευθύνη για όλη την αθλητική δομή της ομάδας, σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τους Βιόλα, αφού βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας.

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση για τον Γκορέτι είναι η επιλογή του νέου προπονητή. Προς το παρόν, η ομάδα της πρώτης ομάδας θα καθοδηγείται προσωρινά από τον Ντανιέλε Γκαλόπα, προπονητή της Primavera, τόσο στο παιχνίδι της Μάιντς για το Conference League όσο και στο ματς με τη Τζένοα για το πρωτάθλημα.

Στην κορυφή της λίστας υποψηφίων για τον πάγκο βρίσκεται ο Πάολο Βανόλι, με τον Παλαντίνο να παραμένει επίσης στο παιχνίδι. Ψηλά στη λίστα είναι και οι Ντ’Άβερσα και Νέστα, με τους οποίους ο Γκορέτι έχει συνεργαστεί ξανά σε προηγούμενες ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Φιορετνίνα ανακοινώνει ότι ο Ρομπέρτο Γκορέτι είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής του συλλόγου. Ο Γκορέτι, ήδη Τεχνικός Διευθυντής από τη σεζόν 2024/25, αναλαμβάνει την ευθύνη για τον αθλητικό τομέα της ομάδας».